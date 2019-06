O analiza economica la nivel global arata riscurile cu care se confrunta Romania din cauza Guvernului

Vulnerabilitatea Romaniei

Specialistii avertizeaza ca avansul economic anual global a atins punctul culminant in perioada 2017-2018 si estimeaza o aterizare usoara a economiei mondiale in anii 2019 si 2020. Printre tarile care se confrunta cu riscuri economice se numara si Romania."Privind la canalul de comert cu marfuri, identificam 45 de economii (inclusiv multe economii avansate) care sunt foarte dependente de export si, astfel, sunt susceptibile de a inregistra o incetinire semnificativa a ciclului.Sapte dintre aceste tari se confrunta cu riscuri economice sistemice mai ridicate in contextul lichiditatii externe globale, al ratelor datoriei publice si externe si al politicilor macroeconomice (inclusiv Italia, Romania, Croatia si Vietnam) ", se arata in comunicat.Expertii avertizeaza ca vulnerabilitatile la o incetinire economica globala exista clar, iar analiza evidentiaza acele economii care ar putea fi afectate cel mai serios de o recesiune relativ puternica sau brusca, daca nu au politici corective adecvate.In plus, exista 12 tari care au fost identificate ca fiind "mai vulnerabile" si ar necesita o monitorizare atenta in cazul in care incetinirea globala se va dovedi deosebit de puternica.Acest al doilea grup include cateva economii mai mari, cum ar fi Italia, Romania, Croatia, Africa de Sud, Algeria, Oman si Vietnam, potrivit Euler Hermes. In cazul Romaniei, inflatia este in crestere, dar ratele dobanzilor raman neschimbate."Banca Nationala a Romaniei (BNR) a mentinut rata dobanzii de politica monetara la 2,5%, chiar daca inflatia a crescut din luna februarie de la 3,8%, la 4% in martie si 4.1% in aprilie.Ingrijorarile exprimate la nivelul unor membri ai Consiliului de Administratie ai BNR cuprind o serie de riscuri ascendente pentru inflatia viitoare. Materializarea acestora indica o crestere substantiala a inflatiei prognozate pentru sfarsitul anului in curs de la 3% anterior la 4,2%", se arata in raport.In plus,"Intr-adevar, la nivelul tarilor din CEE inflatia in crestere (mai ales in Romania si Ungaria) a fost asociata si cu o crestere economica mult peste nivelul tarilor mai dezvoltare din Uniunea Europeana. Cu toate acestea, cresterea de 5,1% a Produsului Intern Brut din Romania pentru primul trimestru are atasate si deficitele cele mai ridicate enuntate mai sus.Acestea, potentate de anumite incertitudini la nivel politic si in lipsa masurilor de ajustare a dezechilibrelor care se completeze politica monetara, se pot usor materializa in presiuni asupra cursului de schimb, ca supapa de reglare pe termen scurt", spune Mihai Chipirliu, CFA, Head of Risk Analysis Euler Hermes Romania.