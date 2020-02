Sefii UniCredit si Intesa Sanpaolo, anchetati pentru falimentul Alitalia

Ziare.

com

Documentul afirma ca investigatia se refera la perioada 1 ianuarie 2015-2 mai 2017, in care Alitalia a solicitat sa fie plasata in administrare speciala pentru a doua oara in mai putin de 10 ani, transmite Reuters.Seful UniCredit, Jean Pierre Mustier, si vicepresedintele Intesa Sanpaolo, Paolo Colombo, faceau parte din consiliul de administratie al Alitalia, in perioada respectiva.Celelalte persoane investigate de procurorii din orasul Civitavecchia, de langa Roma, includ fosti directori ai Alitalia si alti membri ai consiliului de administratie.Documentul afirma ca procurorii au cercetat daca cei investigati au comis fraudaLa finalizarea unei investigatii, procurorii din Italia publica un document oficial care rezuma elementele principale ale cercetarii, iar de obicei urmatorul pas este solicitatea trimiterii in judecata.Administratorii care conduc Alitalia au avertizat ca operatorul aerian risca sa fie lichidat daca Guvernul nu va reusi sa conceapa un plan de salvare.Potrivit calculelor analistilor, contribuabilii italieni au cheltuit peste 9 miliarde de euro pentru sustinerea Alitalia, care a mai trecut prin doua planuri de salvare.