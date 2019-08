ALDE e multumita ca Guvernul nu a adoptat rectificarea: Asa cum arata risca sa duca la depasirea tintei de deficit

Ministere importante pierd bani la rectificare

Ministerul Transporturilor (-128,8 milioane lei),

Ministerul pentru Mediul de afaceri, Comert si Antreprenoriat (-243 milioane de lei),

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (- 310,4 milioane de lei),

Ministerul Cercetarii si Inovarii (- 369,1 milioane lei),

Ministerul Educatiei Nationale (-1,03 miliarde lei),

Ziare.

com

El a scris pe Facebook ca, in forma prezentata, proiectul risca sa duca la depasirea tintei de deficit bugetar stabilite."Asa cum ne-a fost prezentat, acest proiect de rectificare bugetara risca sa duca la depasirea tintei de deficit bugetar stabilite.In mod repetat, inclusiv public, ALDE a solicitat alocarea de resurse financiare pentru continuarea investitiilor in derulare, vorbim in primul rand despre proiectele mari de investitii (autostrazi) dar si de investitiile la nivel local", a scris Vosganian pe Facebook.Purtatorul de cuvant al ALDE subliniaza ca formatiunea sa a atras atentia ca exista mai multe probleme in proiectul de rectificare si ca asteapta ca Ministerul de Finante sa vina cu rezolvarea lor."De asemenea, am atras atentia asupra nevoii de a asigura resurse pentru cofinantarea proiectelor cu fonduri europene si am spus apasat ca nu acceptam taierea alocarilor bugetare de la ministere vitale precum transporturile, sanatatea, educatia.In cadrul sedintei de coalitie de ieri am prezentat din nou partenerilor de la PSD aceste constrangeri de construire a rectificarii bugetare.Asteptam urmatoarea reuniune in cadrul coalitiei de guvernare pentru a vedea ce fel de masuri a identificat ministrul de finante pentru rezolvarea acestei situatii", a precizat Vosganian. Rectificarea bugetara nu a fost adoptata in sedinta de joi a Guvernului , proiectul fiind doar discutat in prima lectura."Rectificarea a fost prezentata in prima lectura in sedinta de azi, urmand sa fie adoptata in sedinta urmatoare", a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, la finalul sedintei.Intrebat care a fost motivul pentru care rectificarea nu a fost adoptata, tinand cont de faptul ca ministrul de Finante a dat asigurari ca proiectul va fi pe masa Guvernului inca de luni, Nelu Barbu a spus ca Executivul vrea sa o analizeze in detaliu."Decizia Guvernului a fost sa mai analizeze in detaliu fiecare aspect, astfel incat sa nu mai existe tot felul de interpretari in spatiul public", a spus Nelu Barbu.Purtatorul de cuvant al Guvernului nu a precizat insa cand va avea loc urmatoarea sedinta de guvern, spunand doar ca "va vom anunta cu cel putin 24 de ore inainte".Desi anuntase ca va prezenta rectificarea joia trecuta, cel tarziu, iar luni va fi adoptata de Guvern, Eugen Teodorovici a pus proiectul in dezbatere publica abia marti dimineata In document se arata ca va fi respectata limita de 2,76% a deficitului bugetar si ca sunt asigurate sumele necesare pentru plata pensiilor si a salariilor. De asemenea, sunt asigurate sumele necesare pentru proiectele de investitii aflate in derulare, in timp ce sunt reduse sumele alocate institutiilor cu un grad scazut de utilizare a banilor alocati, se mai arata in proiect.Totodata, si bugetul Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS) va fi redus cu 71,66 milioane de lei. In schimb, bugetul Serviciului Roman de Informatii (SRI) a crescut cu 396,5 milioane de lei, fiind majorate si bugetele Serviciului de Informatii Externe (SIE) si Serviciului de Protectie si Paza (SPP).Bugetele locale cresc cu 4,4 miliarde de lei, din care 2,9 miliarde de lei pentru echilibrare, dar primarii sunt in continuare nemultumiti de banii primiti.