Alocarile pentru salariile bugetarilor au crescut cu peste 50% din 2016 incoace, desi incasarile tot scad - analiza

Ziare.

com

In toate cele 16 trimestre analizate, majorarile de bani in termeni procentuali pentru compensarea muncii la stat fata de aceeasi perioada a anului anterior au stat permanent in domeniul cu doua cifre, maximul fiind atins in trim. II 2016 ( +35,3%! ) iar minimul in trim.III 2019 ("doar" +11%).De retinut, veniturile bugetare raportate la PIB s-au diminuat in intervalul aratat mai sus de la 34,7% in T1 2016 pana la 31,7% in T4 2019, minimul fiind inregistrat in T4 2017 (30,7%), adica la finalul anului in care am avut si cea mai mare crestere economica (7,1%) din toata aceasta perioada.Una peste alta, obligatiile de la numarator au tot crescut dupa necesitatile obiective de retribuire din sectorul bugetar ale unei tari civilizate, dar incasarile bugetare s-au tot redus pe baza de posibilitati date de relaxarea fiscala spre niveluri extrem de reduse din perspectiva uzantelor europene.Pentru referinta si luare aminte, in ideea de a nuanta dezbaterea bazata pe impresii ca au crescut sau nu prea mult salariile prea mari la stat, este sa suficient sa precizam ca media compensarii salariatilor din sectorul bugetar la nivelul UE a fost in 2019 de 10% din PIB iar nivelul veniturilor de 45,1% raportat tot la PIB.Cum s-ar spune noi am alocat cu 12% mai mult decat "se face". Dar, mai ales, am taxat si colectat venituri la bugetul statului care se vrea civilizat cu circa 30% mai mici decat s-ar fi cuvenit pentru a merge pe proportiile europene de alocare a banilor publici, desigur, dupa posibilitatile locale ale realizarilor economice.Citeste in continuare pe cursdeguvernare.ro