Alocatiile copiilor se dubleaza. Parlamentarii au votat un amendament PNL la buget

Totodata, alocatiile pentru copiii de pana la 2 ani se majoreaza de la 200 la 300 de lei. Masura ar urma sa intre in vigoare de la 1 martie.Au fost 123 de voturi pentru si 119 impotriva la amendamentul initiat de liberalul Robert Sighiartau."Amendandamentul PNL sustinut de familiile din Romania, de peste 4.5 milioane de copii a trecut. Le multumesc tuturor celor care au votat pentru. Este victoria societatii romanesti care a pus presiune pe parlamentarii guvernarii care nu au ascultat unii dintre ei de ordinele lui Dragnea. Nu este majorarea nici a lui Dragnea, nici a PSD.Este amendamentul PNL si victoria romanilor. Amendamentul prevede cresterea alocatiilor de la 84 de lei la 150 de lei pentru copiii care au varsta de 2 si 18 ani, iar pentru copiii care au varsta de o luna si doi ani vor primi de la 200 de lei la 300 de lei alocatie majorata", a declarat Sighiartau.Desi au existat si parlamentari ai Puterii care au votat amendamentul (18 voturi UDMR, 3 PSD, 3 ALDE, un vot de la minoritati), vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian a cerut reluarea votului invocand motive tehnice.A fost luata o pauza de consultari, dar votul pe acest amendament nu s-a reluat. In cazul in care s-ar fi intamplat acest lucru, liberalii au spus ca vor ataca decizia la CCR.Potrivit PNL, impactul bugetar va fi de 2.13 miliarde de lei iar ca sursa de finantare acestia indica excedentul asigurarilor sociale."PNL a reusit sa DUBLEZE ALOCATIILE PENTRU TOTI COPIII!!!Am castigat astazi o lupta importanta pentru viitorul lor!Majoritatea PSD-ALDE s-a subrezit si am reusit sa obtinem un vot pozitiv pentru amendamentul PNL, datorita caruia copiii intre 0-2 ani vor primi 300 de lei lunar, iar cei intre 2-18 ani, 150 de lei", a scris ulterior Robert Sighiartau pe Facebook."Victorie a opozitiei in Parlament!A trecut la vot un amendament PNL de marire a alocatiei de stat pentru copii la 150lei/luna. 2.13 miliarde de lei impact bugetar.PSD-istii vor sa reia votul.Edit - au facut pauza, au discutat, nu au mai reluat votul. Deocamdata ramane asa", a scris pe Facebook si deputatul USR Ionut Mosteanu.Plenul reunit al Parlamentului a reluat joi dezbaterile la proiectul bugetului de stat pe 2019. Votul final urmeaza sa fie dat vineri. Prima runda de dezbateri, desfasurata miercuri, n-a fost lipsita de evenimente. Opozitia a criticat vehement bugetul, acuzand, printre altele, ca datele pe care a fost fundamentat nu sunt corecte, este construit pe o frauda, prognoza de crestere economica este nerealista.In replica, ministrul de Finante Eugen Teodorovici i-a atacat dur, in discursul sau, pe cei care au criticat proiectul de buget.