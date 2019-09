Autoritatile locale cer Guvernului responsabilitate in adoptarea bugetului pe 2020: sa respecte calendarul si legea si sa nu mai mute cheltuieli in bugetele locale

Ziare.

Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene (UNCJR), Asociatia Municipiilor din Romania (AMR), Asociatia Comunelor din Romania (ACoR) au transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca, in concordanta cu Acordul semnat intre cele trei structuri asociative ale administratiei publice locale din Romania, au transmis primului ministru si ministrului Finantelor Publice, solicitarile referitoare la echilibrarea bugetelor pentru anul 2020.In primul rand, reprezentantii administratiei locale cer modificarea articolelor 32 si 33 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, astfel incat finantarea unitatilor administrativ-teritoriale sa fie reglementata prin Legea finantelor publice locale si nu prin Legea bugetului de stat, asa cum s-a intamplat in ultimii doi ani.De asemenea, cer ca modificarea celor doua articole sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2020.In plus,* Depunerea de catre MFP la Guvern, pentru prima lectura, pana la data de 30 septembrie 2019;* Depunerea de catre MFP la Guvern a proiectului Legii bugetului, pana la data de 15 octombrie 2019;* Supunerea proiectului spre adoptarea Parlamentului, cel mai tarziu pana la data de 1 noiembrie."Incepand cu ianuarie 2020, finantarea sistemului de protectie a copilului, a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizatiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si judetelor sa se aloce integral de la bugetul de stat, prin asigurarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata cu destinatie speciala, fara ca acestea sa greveze bugetele minime de functionare ale judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor", mai cer reprezentantii consiliilor judetene, cei ai municipiilor si ai comunelor din tara.In plus, se solicita constituirea, incepand cu anul 2020, a unui Fond de creditare nerambursabila pentru unitatile administrativ-teritoriale in vederea asigurarii contributiei proprii a acestora la proiectele finatate din fonduri externe nerambursabile."Contributia proprie a UAT-urilor va fi finantata din Fond astfel: cuantum de 1/2 la semnarea contractului de finantare a proiectului, iar diferenta de 1/2 la finalizarea implementarii proiectului", au mai transmis structurile asociative din administratia publica locala.