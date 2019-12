Barna anunta o victorie dupa discutia cu Orban: Se amana pensiile speciale pentru primari. Mai multi bani pentru drumuri si educatie (Video)

Ziare.

De asemenea, Barna spune ca prim-ministrul a acceptat amendamentul USR privind transparentizarea, iar toate modificarile obscure in buget vor trebui sa fie comunicate de catre cei care le initiaza.USR a depus peste 60 de amendamente la legea bugetului de stat pe 2020."Suntem in masura sa comunicam cateva victorii importante pentru USR, spun victorii, pentru ca sunt rezultatul unui demers pe care l-am avut in Parlamentul Romaniei si vorbesc aici de acceptarea amendamentului privind transparentizarea.De acum inainte, toate modificarile acelea obscure care apareau brusc in buget si nu stia nimeni de unde si de ce au aparut vor trebui sa fie comunicate si sa fie disponibile in spatiul public de catre cei care le initiaza", a declarat Barna, la finalul intalnirii de luni dimineata cu premierul Orban.Liderul USR considera o victorie importanta si prorogarea pensiilor speciale."O alta victorie importanta este prorogarea pensiilor speciale pentru primari cu inca cel putin un an la momentul de fata, ceea ce este un element important. Acestea urmau sa intre in vigoare la 1 ianuarie si ar fi devenit drepturi castigate, nu se mai putea face nimic. Am reusit sa obtinem acordul premierului si acordul PNL pentru prorogarea acestui termen", a mai afirmat Dan Barna.El a declarat ca academiile fantoma nu vor mai primi fonduri de la buget."De asemenea, un amendament cumva moral pentru ceea ce inseamna educatia si educatia de calitate in Romania, academiile fantoma ale diversilor politruci si sinecuristi vor putea in continuare sa isi desfasoare activitatea, dar doar in baza resurselor proprii, nu vor mai folosi resursele publice ale statului. (...)In domeniul infrastructurii am reusit o crestere cu 80 la suta a alocarii pentru infrastructura de reabilitare drumuri si poduri. Practic, de la 203 milioane cat era prevazut initial bugetul, a ajuns la 363 de milioane alocari pentru confortul si calitatea drumurilor din Romania.Au mai fost aprobate amendamente in infrastructura, sanatate, educatie, mediu", a mai explicat Barna. Parlamentul se reuneste azi, de la ora 16:00, pentru proiectele pe care-si asuma raspunderea Guvernul , inclusiv bugetul de stat, a carui forma finala va fi stabilita in sedinta Executivului de la ora 12:00 , dupa analiza tuturor amendamentelor depuse de partidele parlamentare.