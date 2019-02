Buget 2019: Guvernul taie bani de la DNA si DIICOT

Ziare.

com

Anul trecut, bugetul DNA a crescut cu aproape 10% fata de 2017, conform datelor analizate de Profit.ro.Cheltuielile de personal, care ocupa cea mai mare pondere in bugetul institutiei, sunt prevazute in bugetul pe 2019 in scadere cu 2,63% fata de 2018, la 156,9 milioane lei. Cele cu bunuri si servicii sunt mentinute la nivelul executiei de anul trecut, de 12,24 milioane lei. In schimb, cheltuielile de capital, destinate investitiilor, scad dramatic, cu aproape 70%, de la 4,4 la doar 1,35 milioane lei.Bugetul DIICOT sufera o taiere si mai drastica anul acesta, de 13,42% fata de executia preliminata pe 2018, respectiv de la 183,89 la 159,21 milioane lei.Asta dupa ce anul trecut, comparativ cu 2017, cheltuielile DIICOT au crescut cu 11,6%.