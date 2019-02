Buget 2019: Guvernul taie drastic din banii pentru biserici, dar creste alocarea pentru salariile preotilor

Ziare.

com

In 2017, in acest scop s-au cheltuit de la buget doar 70,26 milioane lei.Alocarile ar putea creste insa pe parcursul anului, la rectificarile bugetare si din fondurile de rezerva ale Executivului, asa cum s-a intamplat de altfel in mod constant in ultimii 3 ani, conform Profit.ro.In acelasi timp, contributia statului la salarizarea personalului clerical creste cu peste 12% anul acesta, de la 574,744 in 2018 la 643,84 milioane lei, dupa ce fusese de 475,648 milioane lei in 2017.In schimb, nu a fost prevazuta nicio suma pentru subventionarea de la bugetul de stat a contributiilor la sistemul de asigurari sociale de sanatate ale personalului monahal al cultelor recunoscute in Romania, subventie care anul trecut s-a ridicat la 480.000 lei.