Bugetul 2020 in Strategia fiscala: 4 ministere importante ar putea primi mai putin decat in 2019

Ministerul Agriculturii (2,97 mld. lei, -13,9% si 1,63% din PIB)

Ministerele Sanatatii si Finantelor Publice, care ar putea primi cu 764 milioane de lei mai putin (-3,2% si respectiv -8,3% fata de 2019).

PNDL se contracta sever

Pentru toate cele 10 mari ministere sunt estimate alocari mai mici ca proportii dintr-un produs intern brut (PIB) in crestere cu 4,1%, pana la mai mult de 1.129 de miliarde de lei, potrivit Strategiei fiscal-bugetare publicata recent de Ministerul Finantelor Publice (MFP).Ministerul Lucrarilor Publice si Dezvoltarii ar putea pierde de departe cei mai multi bani, 4,18 miliarde de lei (-45,5% fata de 2019 si 0,44% din PIB pe 2020), urmat de:Remarcabil este faptul ca Strategia MFP estimeaza transferuri mai mici catre unitatile administratiilor locale (UAT) cu 4,55 de miliarde de lei, in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si DezvoltariiMinusul provine, cel mai probabil, de la reducerea bugetului Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL), deseori criticat ca ar fi folosit ca instrument politic.