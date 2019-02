Bugetul a trecut de votul final in Parlament. Alocatii mai mari pentru copii, bani mai putini pentru serviciile secrete

LIVE TEXT

Incepand cu 1 martie vor creste alocatiile

Proiectul Legii bugetului pe 2019 a trecut de Parlament. Au fost 275 de voturi pentru, 122 impotriva si 2 abtineri.

Avize pe banda rulanta in comisiile de buget-finante

In ceea ce priveste bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2019, s-au inregistrat 272 voturi "pentru", 125 "impotriva" si nicio abtinere.Printre cele mai importante modificari aduse bugetului in Parlament se numara cresterea alocatiilor copiilor, diminuarea bugetelor SIE si SRI si suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii cu 295 de milioane de lei pentru implementarea programelor Vitamina D , Panorama si Teste markeri tumorali, bugetele Finantelor si SPP fiind diminuate.Pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii va fi redus bugetul Ministerului Finantelor cu 110 milioane de lei.- La finalul sedintei din Parlament, premierul Viorica Dancila a declarat, in legatura cu majorarea alocatiilor, ca nu crede in bunele intentii ale PNL pentru ca nu sunt fundamentate corect."Credeam in bunele intentii daca erau fundamentate corect. Tot noi am identificat solutia, din a lua din deficit. Trebuie sa dam o OUG in care sa reglementam calculul acestor alocatii.", a spus Dancila.Intrebata daca nu se putea gasi si alta solutie, pentru a nu se umbla la deficit, Dancila a raspuns: "Este singura solutie. Cum puteam sa luam din excedent? Nu aveam cum. Este singura solutie identificata".- Si minoritatile au votat pentru bugetul pe 2019.- Senatorul UDMR Cseke Attila a anuntat ca si formatiunea sa a votat bugetul, precizand ca "este un proiect mult imbunatatit in ultimele saptamani, am avut o colaborare corecta pe acest buget".- Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat ca partidul sau a votat impotriva, pentru ca este un buget nerealist.- Bugetul reflecta realitatea economica si sociala din Romania si programul politic al aliantei care a castigat foarte clar alegerile parlamentare.- Constructia sa s-a bazat pe faptul ca, dupa ani de crestere economica neintrerupta, avem un PIB mai mare si o datorie publica in scadere. Nu poate sa raspunda tuturor asteptarilor, dar este realist.- Am tinut cont de vocea cetatenilor si am construit un buget care sa raspunda nevoilor tuturor.- In acest an programele europene vor merge cu toate motoarele turate.- Toti banii europeni ajung in dezvolrarea Romaniei. Ne vom bate pentru acesti bani europeni, pentru ca ne dorim sa fim un stat pe deplin integrat in Europa.- Pentru acest an, am pregatit mai multe programe pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Vom continua sa sustinem si sa incurajam noi investitii straine.- Suntem in al treilea an in care Romania isi respecta angajamentul NATO si aloca 2% din PIB pentru Aparare.- Celelalte domenii prioritare sunt Sanatatea si Educatia, asa cum au fost tot timpul in toate guvernarile social-democrate.- Multi se intreaba de unde va veni surplusul de bani. Raspunsul este dat de buna evolutie economica a tarii. In guvernarea PSD, Romania a cunoscut cresteri economice substantiale. Anul acesta alocam 50 de miliarde pentru investitii, bani care vor impulsiona o crestere economica sanatoasa.- Pentru prima oara vor veni la buget mai multi bani decat sunt cheltuiti pentru pensii. Indrazniti sa credeti in Romania, suntem in topul statelor cu cea mai buna dezvoltare din UE.- Am prevazut in buget sumele pentru cresterile de pensii si salarii. Acordam si in acest an voucherele de vacanta, precum si indemnizatia de hrana.- Proiectul de buget restabileste adevarul despre tara noastra, o economie care creste de la an la an.- Urmeaza votul asupra proiectelor Legii bugetului de stat si Legii privind asigurarile sociale de stat pe 2019.- "Pensiile speciale trebuie sa ramana", a fost replica lui Florin Iordache.- Deputatul USR Cristian Seidler precizeaza ca Guvernul va lua banii din Pilonul II in acest an, pentru a acoperi deficitul fondului de pensii."Cu 12% ati scazut pensiile viitoare ale angajatiilor de astazi incepand cu 1 ianuarie 2018. Vorbim despre ciopartirea Pilonului II, pe care cu siguranta o veti duce la bun sfarsit, fiind singura sursa de unde puteti acoperi, de fapt, deficitul fondului de pensii, care nu este nicidecum excedent.Pe de alta parte, nu puteti vorbi despre pensii fara sa spuneti despre pensiile speciale. Am initiat din 2017 o lege de abrogare a acestor pensii speciale, despre care uitati sa vorbiti de fiecare data", a declarat deputatul USR.- Organizatia Salvati Copiii Romania atrage atentia ca proiectul de lege a bugetului de stat constituie o amenintare la adresa copiilor din sistemul de protectie si a copiilor cu dizabilitati si va adanci inechitatile din sistemul de protectie a acestora."Salvati Copiii cere astfel decidentilor sa regandeasca alocarea bugetara, fara a-i vulnerabiliza, o data in plus, pe acesti copii. Analizand bugetele de stat pentru 2018 si 2019 si previziunile pentru urmatorii trei ani (2020-2022), constatam cu surprindere faptul ca anul 2019 este singurul an care are "0 lei" alocari de la nivel central pentru drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare (fiind inclusi aici si copiii) si sustinerea sistemului de protectie a copilului", se arata intr-un comunicat remis- Deputatul USR Claudiu Nasui a declarat, in replica la cele spuse de Olguta Vasilescu, ca anul trecut Comisia Nationala de Prognoza a estimat o crestere economica de 6,1%, iar datele publicate ieri de INS arata ca economia Romaniei a crescut cu doar 4,1%.- Lia Olguta Vasilescu lauda bugetul si acuza Opozitia ca e rau intentionata cand spune ca nu au crescut indemnizatiile veteranilor, pensiile si ca bugetul e construit pe date estimate gresit."Am vazut un populism ieftin. Ati acuzat ca nu au crescut indemnizatiile veteranilor. Au crescut. Ati acuzat ca am scazut pensiile si ca nu le-am majorat de la 1 ianuarie. Matematica e simpla, faceti un calcul simplu. Nu aveti dreptul sa vorbiti despre cresterea pensiilor.Ati vorbit despre faptul ca bugetul este neprofesionist. Noi am estimat corect, nu ne-a crezut nimeni ca in urma transferului de contributii vom reduce la jumatate deficitul pe fondul de pensii. Bugetul e construit pe estimari corecte, CNP niciodata nu a facut estimari gresite, fata de celelalte institutii europene", a declarat Olguta Vasilescu.- Amendamentul USR a fost respins.- USR depune un amendament prin care cere ca majorarea alocatiilor copiilor sa nu fie facuta prin cresterea deficitului bugetar. Astfel, USR propune ca banii pentru alocatii sa fie luati din programul PNDL."O sursa de finantare poate fi programul PNDL. Este de fapt o pusculita prin care domnul Dragnea si-a fidelizat baronii locali", a declarat deputatul USR Cristina Pruna.- Premierul Viorica Dancila a ajuns la Parlament si a intrat in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Dancila urmeaza sa mearga in plenul reunit unde se va da votul final la proiectul de buget pentru 2019.- Cu toate ca majorarea alocatiilor se va face dupa adoptarea in Parlament a unui amendament la Legea bugetului depus de PNL, PSD isi insuseste, pe Facebook, aceasta masura. Mai mult, social democratii spun ca astfel "indreapta lucrurile facute prost de Opozitie".- Legea privind plafoanele a fost votata de deputati cu 182 de voturi pentru, 0 impotriva, 0 abtineri. 4 deputati nu au votat.- S-a reunit si plenul Camerei Deputatilor, pentru a da votul final pe Legea plafoanelor. Modificarile acestei legi vin dupa ce Parlamentul a votat, joi, cresterea alocatiilor, iar Dragnea a spus ca majorarea alocatiei pentru copii poate fi facuta doar prin marirea deficitului bugetar.- Comisia de Nuget a Camerei Deputatilor a aprobat modificarea Legii plafoanelor, majorand astfel deficitul bugetar de la 2,55 la 2,76% din PIB.Dupa ce am ajuns la mijlocul lunii februarie fara buget, Parlamentul a lucrat, zilnic, toata saptamana, pana noaptea tarziu, pentru a da avizele necesare.In primele zile din aceasta saptamana, comisiile de buget-finante au avizat pe banda rulanta bugetele institutiilor statului. Au urmat apoi alte doua zile de dezbateri tensionate in Parlament. In prima runda de dezbateri , desfasurata miercuri, Opozitia a criticat vehement bugetul, acuzand, printre altele, ca datele pe care a fost fundamentat nu sunt corecte, este construit pe o frauda, prognoza de crestere economica este nerealista.In replica, ministrul de Finante Eugen Teodorovici i-a atacat dur, in discursul sau, pe cei care au criticat proiectul de buget.Si ziua de joi a fost marcata de scandal, dupa ce Parlamentul a votat amendamentul PNL prin care se majoreaza alocatiile copiilor Desi au existat si parlamentari ai Puterii care au aprobat amendamentul (18 voturi UDMR, 3 PSD, 3 ALDE, un vot de la minoritati), vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian a cerut reluarea votului invocand motive tehnice. A fost luata o pauza de consultari, dar votul pe acest amendament nu s-a reluat.Ulterior, seara, Liviu Dragnea a depus un amendament la Legea bugetului, care a si fost adoptat, pentru a modifica amendamentul PNL prin care se majoreaza alocatiile copiilor. Mai exact, amendamentul liderului PSD a modificat sursa de finantare, Dragnea sustinand ca banii pentru alocatii nu pot fi luati din excedentul asigurarilor sociale.Astfel, potrivit amendamentului depus de Dragnea, dupa ce Legea bugetului va intra in vigoare, Guvernul trebuie sa dea o ordonanta de urgenta pentru a se majora alocatiile copiilor, iar sursa de finantare o constituie majorarea deficitului de stat.