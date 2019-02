Bugetul dezbatut in comisii, noaptea, ca hotii

Miile de amendamente trecute "pe repede-inainte"

Urmeaza votul. Pot fi surprize?

Un asalt asupra consiliilor judetene performante

"Asistam la un asalt fara precedent al PSD-ALDE la adresa consiliilor judetene performante".

Lectia de la BCE. Este cineva in stare sa o ia in seama?

"nu a fost insotita de nicio evaluare a impactului".

Parlamentarii au poate cele mai convenabile conditii de confort dintre toti functionarii tarii, sunt platiti astfel incat sa nu duca lipsa de nimic si sunt gratulati cu doua vacante frumoase, una de doua luni, alta de o luna, numai si numai ca sa poata dezbate si vota legile cu mintea limpede, cu inteligenta treaza, odihniti si relaxati.Va sa zica, noi le platim trei luni de vacanta pe an din taxele si din impozitele noastre, iar ei, cand vin din concediu, dezbat "pe repede inainte", cu mintea incetosata de nesomn, ca dupa Revelion. Corect e asta?Una din doua: ori nu este nevoie de odihna si atunci renuntati, domnilor, la vacante si luati-va concediu normal ca toata lumea, ori creierul nu functioneaza bine fara relaxare si atunci relaxati-va, fara sa dati spectacol de munca in nocturna!Pana si poetul nostru national, cand se simtea cu gene ostenite, sufla seara-n lumanare si nu continua sa scrie poezii pe repede-inainte! Suflati in lumanare, domnilor parlamentari, si nu mai chinuiti bugetul cu creierul mototolit toata ziua.Latinul spunea, adica odihna este cel mai bun medicament. Iar noi ce facem? Dezbatem unul din cele mai importante documente ale anului intr-o noapte ca de Revelion, cand oricum mintile au fost deja incetosate dupa discutiile grele purtate cu expertii BNR, pe tema indicatorului ROBOR. Poate ar fi fost mai eficient sa dezbata bugetul ziua si sa discute despre ROBOR toata noaptea! Dar ma indoiesc ca ar cupla cu asa ceva domnul Mugur Isarescu, care fara indoiala noaptea doarme, intrucat numai asa imi explic succesul muncii sale de peste zi in politica financiar-bancara si monetara.Poate nu m-ar revolta stilul heirupist al Parlamentului in raport cu bugetul, daca n-as sti ca draftul era gata elaborat de doua luni si a zacut fara explicatii in sertarele Ministerului Finantelor, asteptand sa se termine vacanta, pentru ca parlamentarii sa vina odihniti si sa nu-l dezbata franti de oboseala. Vorba unui personaj celebru, naufragiat prin Madagascar: ca la nebuni!S-au depus cateva mii de amendamente, multe din partea Opozitiei, dar destule si din partea Puterii. "Cateva mii" aceasta este formula transmisa, fara sa fi comunicat cineva cate mii anume. Pot gresi grosolan, dar ca sa fac totusi un calcul, imi propun cifra modesta de trei mii.Trei mii de amendamente de luni, ora 12, cand era termenul de depunere, pana miercuri ora 03.00, cand s-au terminat dezbaterile in comisii. Este vorba deci de 39 ore sau, daca vreti, 2.340 de minute, ceea ce da o imagine despre ce inseamna munca nocturna "pe repede": mai putin de un minut per amendament, in conditiile lucrului non stop timp de 39 ore, adica daca oamenii au stat acolo nedormiti nu numai in noaptea de marti spre miercuri, ci si in cea de luni spre marti. Citez din acelasi cetatean al Madagascarului: ca la balamuc!Pana la vot a ramas putin timp, iar votul este secret, asa scrie in Constitutie. Numai ca, dupa ce amendamentele n-au fost nici macar citite, daramite dezbatute, pun pariu ca domnii Dragnea si Tariceanu se pregatesc sa le bage colegilor sula-n coaste, ca sa voteze cu "bila la vedere".S-ar intreba si Bula: la ce serveste bila, daca e la vedere? Nu stiu la ce serveste, dar as fi gata sa pun pariu ca, daca s-ar vota secret, ar pica bugetul. Ar fi un vot de blam incomensurabil pentru Guvern, pentru Partid, pentru Dragnea, Tariceanu, Dancila, Teodorovici. De Valcov nu vorbesc, el e deja cu blamul in buzunar, in prima instanta.De ce pun asemenea pariu? Pentru ca sunt prea multi nemultumiti chiar in randurile Puterii. Nu vorbesc numai de Gabriela Firea, portavoce a tuturor nemultumitilor; ea nu este parlamentar si nu voteaza. Ea are destui prieteni in Parlament, pe unii din ei i-a redus Dragnea la tacere, dar, daca ar fi vorba de vot secret, parca n-ar mai tacea.Mai sunt insa si altii in teritoriu, indeosebi primari si presedinti de consilii judetene, foarte nemultumiti. Nici ei nu voteaza, dar fiecare isi are cel putin un reprezentant, prieten, omul lui din Parlament. La un simplu semnal, acestia ar pune bila neagra in urma, daca n-ar fi la vedere si cu sula-n coaste.Sunt exemple multe. Presedintele CJ Cluj, Alin Tise, le propunea miercuri dimineata administratiilor locale o greva administrativa ca protest la Legea bugetului de stat, aflata la Parlament.Acuza cade greu:Citite printre randuri, vorbele domnul Tise spun multe: neducandu-i capul cum sa ajute cu masuri inteligente pe cei din comunitatile cu performante slabe, guvernantii au procedat cu cutitul: au taiat din fondurile celor performanti, redistribuindu-le.De unde au taiat? De la cei care demonstreaza ca sunt buni gospodari. Cui au dat? Celor care au dovedit deja ca nu sunt. Pentru ce? Ca sa-i pedepseasca pe cei performanti, dar mai putin obedienti si sa-i rasplateasca pe supusi, dar nepriceputi.Nu este numai o dovada a ipocriziei si cinismului, ci si a incapacitatii de a guverna intelept. Iar cea mai frapanta proba este stilul "din condei" cum s-a facut proiectul de buget, in functie de ce a dorit Dragnea, ce a visat Valcov, ce i s-a nazarit lui Teodorovici si, eventual, ce idee a avut Viorica Dancila, daca intamplator o fi avut vreuna.Nu asa se lucreaza. Autoritatile noastre ar putea invata de la recentul avertisment foarte dur, primit de Ministerul Finantelor din partea BCE , care consemneaza cu privire la OUG nr. 114/2018 - cea cu "taxa pe lacomie" - caBanca Centrala Europeana nici nu concepe validarea unor documente de importanta majora fara sa existe un studiu de impact sau o cercetare in acest sens.Unde este studiul de impact privind bugetul tarii? Unde este cercetarea din care ar rezulta cat este de eficient sa redistribui fondurile Capitalei la sectoare, sa "tai" de la marile municipii performante ca sa le "dai" altora? De unde rezulta ca este eficace sa renunti la siguranta nationala in favoarea unei vitamine?A rezultat de undeva ca iese tara in castig taind 25% din fondurile Capitalei ca sa fie redistribuite in sectoare?Cei de la BCE se minuneaza cand aud ca s-au stabilit taxe importante fara un studiu de impact, dar ar ramane inmarmuriti daca ar afla ca intregul buget al tarii nu are la baza niciun fel de cercetare, ci numai entuziasmul lui Teodorovici, inspiratia lui Valcov, inocenta Vioricai Dancila si avantul smecheros al lui Liviu Dragnea.Basca toata dezbaterea pe comisii, noaptea, ca hotii, si votul probabil ziua, ca sa fie"la vedere".