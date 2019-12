Bugetul pe 2020 ar putea fi adoptat prin asumarea raspunderii Guvernului, intre Craciun si Revelion - surse

Ziare.

com

Unul dintre scenariile pe care le are in vedere Guvernul este asumarea raspunderii pe Legea bugetului pentru anul viitor, actiune care va avea loc intre Craciun si Anul Nou, au explicat sursele citate de agentia Mediafax.Potrivit surselor mentionate, Cabinetul Orban ar vrea sa adopte, anterior, tot prin asumarea raspunderii, legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020.Aceasta este o conditie premergatoare adoptarii bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale si ar putea fi luata la sedinta de vineri a Executivului.Daca Guvernul va merge pe scenariul depunerii la Parlament, atunci va fi in jurul datei de 15 decembrie.Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca bugetul de stat ar trebui sa fie adoptat in Parlament pana la sfarsitul anului.Seful Executivului a precizat ca ministrul Finantelor lucreaza la constructia proiectului de buget si ca acesta va fi gata la termen.