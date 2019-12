Bugetul pe 2020 prevede un deficit de 3,6% din PIB si crestere economica de 4% - vezi cateva dintre masurile care vor fi luate

Ziare.

Potrivit profit.ro , la estimarea veniturilor si cheltuielilor bugetare pentru perioada 2020-2022 s-au avut in vedere mai multe masuri.Printre acestea se afla cresterea nivelului accizei totale pentru tigarete de la 483,74 lei/1.000 tigarete la 503.97 lei/1.000 tigarete, incepand cu 1 ianuarie 2020, dar si inghetarea la nivelul lunii decembrie 2019 a indemnizatiilor pentru functiile de demnitate publica si a indemnizatiilor de hrana.De asemenea, cuantumul lunar al indemnizatiei de merit se mentine la nivelul de 6.240 lei si se interzice cumulul pensiei cu salariul in institutii publice, pentru pensionarii care beneficiaza de drepturi de pensie platite din fonduri publice.In ce priveste veniturile, va fi eliminat mecanismul platii defalcate a TVA in vederea compatibilizarii cu acquis-ul comunitar in domeniu, iar executarea silita a sumelor existente in contul de TVA se va aplica in mod corespunzator de catre institutiile de credit, in limita sumei totale a obligatiilor bugetare, astfel cum aceasta este individualizata in adresa de infiintare a popririi.Guvernul isi asuma si ca va asigura 2% din PIB pentru aparare.Constructia bugetara pentru anul 2020 se baza pe o mentinere a cresterii economice in jurul mediei de 4% pe termen mediu.Proiectul de act normativ este insotit de Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2020-2022, ca document de fundamentare.Citeste mai multe detalii pe profit.ro