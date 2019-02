Calendarul pentru adoptarea bugetului pe 2019, aprobat. Votul final va fi dat vineri

Ziare.

Imediat dupa sedinta Birourilor Permanente la care s-a stabilit calendarul, atat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, cat si liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, si liderul deputatilor USR, Cristina Pruna, au declarat ca nu au apucat sa studieze proiectul de buget, pentru ca nu le-a fost pus la dispozitie decat foarte tarziu.Mai mult, Tariceanu i-a indemnat pe jurnalistii care ii adresau intrebari la Parlament sa i le puna ministrului de Finante, explicand ca el nu a apucat sa citeasca documentele. Conform televiziunilor de stiri, Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, nici macar nu a fost astazi la sedinta Biroului Permanent.Potrivit, aprobat in sedinta Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului,Comisiile de specialitate din Parlament vor da avize luni, de la ora 15.00.Marti si miercuri comisiile de buget-finante din Senat si Camera Deputatilor vor elabora rapoartele, acestea urmand a fi depuse la Birourile permanente reunite miercuri, la ora 15.00.Sedinta comuna a celor doua camere ale Legislativului pentru dezbaterea si adoptarea proiectului bugetului de stat pe 2019 va incepe miercuri, la ora 16.00.Votul final este programat vineri.Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat vineri seara, in jurul orei 22:00, un nou proiect de buget cu un deficit bugetar cu 1,3 miliarde de lei mai mare decat in varianta initiala, cea publicata la 31 ianuarie.In sedinta de vineri 8 februarie Guvernul a adoptat bugetul pentru 2019.