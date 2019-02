Carmen Dan: Anul acesta avem buget de 20 de ori mai mare. In proiectul de la Finante e vorba de o crestere de 21%

am avut de 20 de ori buget mai mare decat in 2017 si anul acesta - buget de 20 de ori mai mare decat in 2018

Cum e cu bugetul SPP

"In anul 2018,", a declarat Carmen Dan, marti seara, la Antena3.Documentul publicat de Ministerul de Finante arata o bugetare pentru MAI cu 21,5% mai mare ca anul trecut, asa incat probabil Carmen Dan s-a referit la aceasta crestere de aproximativ 20%, in niciun caz la o crestere de 20 de ori a bugetului."Este un buget care a fost alcatuit tocmai pentru a ne permite sa ne indeplinim misiunea.Tot ceea ce s-a solicitat si ce s-a argumentat atunci cand s-a discutat pe proiectul de buget a avut in vedere un singur obiectiv, cel pe care ni l-am asumat si care presupune prestarea unui serviciu public cat mai bun pentru cetatean.Ma bucur ca lucrul acesta a fost inteles de catre colegii mei si ma bucur ca in fiecare an am reusit sa aduc un plus la buget, care se concretizeaza in eficienta cu care prestam acest serviciu public, in salarizarea de care se bucura personalul ministerului", a adaugat sefa MAI la postul citat.Potrivit ministrului de Interne, mare parte din acest buget va merge la cheltuielile cu personalul MAI."Vom continua politica de investitii. In continuare vom avea achizitii de autospeciale, ne vom preocupa de reabilitarea unor sedii, de data aceasta si spre institutiile prefectului, ne vom ocupa de achizitiile de echipament in continuare", a mai spus Carmen Dan.Pe de alta parte, ministrul Carmen Dan sustine ca presedintele Klaus Iohannis are intotdeauna o atitudine combatanta atunci cand vine vorba despre anumite bugete, subliniind ca este mai preocupat de fondurile unei structuri de informatii decat de cele ale Ministerului de Interne."A fost o practica (bugetul Serviciilor sa fie mare in fiecare an - n.red.) . Specialistii sa se uite cu atentie in aceasta zona si sa aloce resurse financiare exact cat sa acopere competentele stabilite prin lege. Ca sa nu ajungem in situatii pe care le cunoastem si pe care suntem datori sa le indreptam", a declarat ministrul de Interne.Potrivit ei, la discutia din CSAT de anul trecut privind bugetul pentru 2019, ministrul de Finante a fost cel care a avut o pozitie "bine conturata"."Era si o nevoie de a face acest pas si de a obtine acel aviz al CSAT. Nu a fost o batalie in CSAT, dar in mod evident, presedintele Iohannis are intotdeauna o atitudine combatanta atunci cand vine vorba de anumite bugete, nu de toate. (...) E mult mai preocupat (Klaus Iohannis - n.red.) de bugetul unei structuri de informatii decat de bugetul ministerului. Eu, cel putin, asta simt.Dar noi, in Guvern, atunci cand am discutat institutional proiectele de buget, am spus in mod real si obiectiv care sunt nevoile pentru fiecare institutie. Nu am discutat de bugetele serviciilor de informatii.Dar, daca imi permiteti, as putea sa fac cateva precizari si sa va spun iarasi din perspectiva si de nespecialist cum vad lucrurile si am sa dau un exemplu. Bugetul SPP-ului.In lege spune foarte clar ca aceasta institutie are competente in ceea ce priveste asigurarea pachetului de securitate pentru demnitari, asta insemnand demnitari romani si demnitari straini atunci cand sunt in vizita pe teritoriul Romaniei, asigura protectia presedintelui Romaniei, a fostilor presedinti, a premierului si a fostilor premieri pentru o perioada de timp.In mod real, de facto, SPP asigura paza si protectia presedintelui, a familiei acestuia, a demnitarilor straini care vin in Romania, a fostilor presedinti si premieri care inca mai beneficiaza de masurile de securitate si mai nou, pe perioada presedintiei, a premierului Romaniei", a relatat Carmen Dan."Deci acest buget pentru SPP a trebuit sa fie configurat efectiv pe ceea ce acopera, potrivit competentelor legale. Nu putem sa alocam SPP-ului, de exemplu, un buget care sa asigure asigurarea acestui pachet de securitate pentru toti demnitarii, pentru ca, daca ne referim la demnitari, orice parlamentar are dreptul si poate sa solicite protectie de la SPP", a explicat ministrul de Interne.Potrivit acesteia, presedintele Klaus Iohannis nu a cerut ca bugetul anumitor structuri sa nu fie modificat."Nu a cerut in mod expres presedintele, pentru ca la momentul respectiv, presupun ca era multumit. Sunt convinsa ca vor mai fi discutii pe buget si dupa ce va fi adoptat si dupa ce intra in dezbatere in Parlament. Doar ce-i deschisa aceasta tema", a mai spus Carmen Dan.Amintim ca Liviu Dragnea a precizat, duminica seara, ca intentioneaza ca o suma importanta din fondurile serviciilor secrete sa ajunga la Sanatate , pentru programele destinate copiilor, precum alocarea de vitamina D sau schemele pentru diabetici.Intre timp, a mai trecut o zi si tot nu avem buget. Miercuri la negocieri vin primarii si UDMR Oricum miercuri si joi Viorica Dancila este din nou plecata la Bruxellles