CCR a decis ca bugetul e constitutional, nu si Legea de aprobare a plafoanelor. Mai cresc alocatiile?

Iohannis a atacat "bugetul rusinii nationale" la CCR

Parlamentul a schimbat legea ca sa majoreze deficitul bugetar pentru a putea mari alocatiile

In schimb, Curtea Constitutionala a admis obiectia sefului statului in legatura cu Legea de aprobare a plafoanelor, care prevede marirea deficitului bugetar de la 2,55% la 2,76% din PIB, pentru a sustine financiar cresterea alocatiilor pentru copii incepand cu 1 martie. Judecatorii au motivat ca nu a fost respectat parcursul legislativ.Liderul PSD, Liviu Dragnea, a dat insa asigurari ca alocatiile copiilor vor creste, dar asta se va intampla in momentul in care Klaus Iohannis va promulga bugetul.Dragnea a subliniat ca asteapta motivarea CCR pe Legea plafoanelor, iar dupa ce aceasta va ajunge in Parlament va fi adoptata in procedura de urgenta respectand cele cerute de Curtea Constitutionala.Obiectia de neconstitutionalitate pe Legea bugetului a fost respinsa cu majoritatea de voturi, iar cea referitoare la Legea plafoanelor bugetare a fost admisa cu unanimitate de voturi, potrivit Mediafax.Luna trecuta, seful statului a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii bugetului de stat pe anul in curs si a Legii de aprobare a plafoanelor.Iata aici sesizarea transmisa la Curtea Constitutionala."Exista si aspecte de neconstitutionalitate., nu se respecta obligatii asumate de Romania catre UE, se incalca drepturi fundamentale, se aduce atingere principiului descentralizarii.", a anuntat seful statului, intr-o scurta declaratie de la Cotroceni, in 22 februarie.Klaus Iohannis a criticat in termeni foarte duri bugetul pe 2019, precum si guvernarea PSD care, spune el, a esuat, unicul sau obiectiv fiind "de a politiza Justitia pentru ca ei sa isi rezolve dosarele penale"."In spitale, probleme peste probleme. Educatia este subfinantata. Economia Romaniei este bulversata, mai ales dupa OUG 114, data in mare taina la sfarsitul anului trecut.De autostrazi nici nu poate fi vorba. Despre justitie? Intreaga guvernare PSD a avut obiectivul clar de a pune mana pe Justitie, de a politiza Justitia pentru ca ei sa isi rezolve dosarele penale", a afirmat Iohannis.Totodata, seful statului a acuzat PSD ca nu guverneaza pentru romani, ci pentru Liviu Dragnea."PSD nu guverneaza pentru romani. PSD guverneaza pentru Dragnea. PSD este incompetent si incapabil sa conduca Romania", subliniaza presedintele.Amintim ca, in februarie, Camera Deputatilor, for decizional, a adoptat modificarea Legii privind plafoanele, care prevede marirea deficitului bugetar de la 2,55% la 2,76% din PIB, pentru a sustine financiar cresterea alocatiilor pentru copii."Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent in produsul intern brut, este in anul 2019 de -2,76%", se arata in amendamentul raportat favorabil vineri de Comisia de Buget-Finante si adoptat de Camerei Deputatilor.Legea a primit 182 de voturi pentru, 0 impotriva, 0 abtineri. 4 deputati nu au votat.Modificarea Legii privind plafoanele a venit in contextul adoptarii unui amendament la proiectul de buget care prevede majorarea alocatiei de stat pentru copii de la 84 de lei la 150 lei. Initial, modificarea a fost propusa de deputatul PNL Robert Sighiartau, iar sursa de finantare pentru o astfel de majorare era prevazuta in excedentul inregistrat de bugetul asigurarilor sociale.Ulterior adoptarii acestui amendament al PNL, coalitia a revenit asupra modificarii, Liviu Dragnea precizand de la tribuna Parlamentului ca sursa de finantare precizata de liberali nu este sustenabila. Liderul PSD a adaugat ca majorarea alocatiei pentru copii poate fi facuta doar prin marirea deficitului bugetar si a propus un alt amendament in acest sens la Legea bugetului, care a fost adoptat.