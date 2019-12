Ce amendamente a depus ALDE la buget

Ziare.

Conform unui comunicat remis, principalele solicitari pe care ALDE le-a transmis Guvernului se refera la alocarea de fonduri pentru demararea sau accelerarea unor mari obiective de investitii.- realizarea variantelor ocolitoare pentru orasele Comarnic si Busteni pentru fluidizarea traficului pe Valea Prahovei;- construirea drumului expres Pitesti -Craiova, incluzand ca prioritate varianta ocolitoare pentru orasul Bals;- finalizarea studiului de fezabilitate pentru drumul european cu regim de autostrada Ploiesti-Buzau -Focsani - Bacau -Suceava -Siret, cu realizarea cu prioritate a variantelor ocolitoare pentru orasele Ramnicu Sarat si Adjud;- demararea variantei ocolitoare pentru municipul Galati;- urgentarea construirii autostrazii Sibiu - Pitesti;- incheierea studiilor de fezabilitate pentru tronsoanele Ungheni - Targu Neamt si Targu Neamt - Targu Mures ale autostrazii Moldovei;- conectarea Dunarii de Jos la traseul Bucuresti - Suceava prin realizarea drumului expres Braila - Focsani;- demararea lucrarilor la variantele ocolitoare pentru localitatile Eforie Nord si Eforie Sud- reabilitarea retelei de cai ferate care leaga Capitala de frontiera de sud si de municipiile Timisoara, Cluj, Iasi si Suceava;- alocarea de fonduri pentru lucrarile de construire a aeroportului Brasov."Impreuna cu reprezentantii Guvernului am identificat surse de finantare pentru aceste proiecte, iar, in situatiile in care nu fusesera deloc prevazute fonduri sau acestea erau insuficiente, amendamentele ALDE, care au fost acceptate, au rezolvat aceasta situatie", a transmis ALDE.Iata ce prevad si amendamentele USR si PMP Guvernul va analiza, in sedinta de luni, amendamentele depuse de partidele politice la proiectele de lege pentru care Executivul a hotarat sa isi angajeze raspunderea in fata Parlamentului. Plenul Camerei Deputatilor si Senatului se va reuni, luni, de la ora 16:00 pentru ca Guvernul sa-si angajeze raspunderea in vederea adoptarii proiectului de buget pentru 2020.A.G.