Citu avertizeaza: Va fi o problema cu plata pensiilor si salariilor, daca avem o executie bugetara proasta

Intrebat daca vor fi majorate pensiile in septembrie, acesta a reiterat ca banii sunt in buget, dar totul va depinde de executia bugetara."La pensii sunt doua elemente pe care le luam in calcul. Am cuprins in buget cresterea pensiilor, pentru ca era legislatia in vigoare. In acelasi timp, totul depinde de executia bugetara. Vom vedea cum va fi situatia atunci.Acum doua luni nu stiam ca o sa avem un deficit de 6,7% in aceasta perioada. Avem un deficit, trebuie sa-l finantam. Sa vedem cum evolueaza lucrurile si atunci, poate, se va lua o decizie. In acest moment nu avem de ce sa discutam despre pensii, pentru ca la rectificare nu s-au luat banii de acolo. Nu este un subiect care ar trebui discutat azi.Toate cheltuielile au un semn de intrebare asupra lor.Deci executia bugetara este foarte importanta pentru a plati cheltuielile pe care le avem azi", a explicat Citu, miercuri seara, la Realitatea Plus.Referitor la o posibila crestere de taxe si impozite, ministrul Finantelor a spus ca "ar fi o greseala fatala", la fel cum si o scadere a acestora ar fi o greseala."Ar fi o greseala fatala pentru o economie ce vine dupa criza. Ar fi o greseala foarte mare sa cresti taxele. In acelasi timp, ar fi o greseala foarte mare si sa le scazi, pentru ca ai nevoie si de venituri la buget.Trebuie sa pastrezi echilibrul. Situatia pe care o ai trebuie sa o administrezi asa cum o ai. Daca ai creste taxele, arunci economia in criza si mai rau. Daca scazi taxele, creezi deficitul si mai mare si iti creezi probleme pe partea de finantare. Trebuie sa ramai acolo unde esti, nu schimbi nimic.Nu au nevoie nici companiile, nimeni nu are nevoie de socuri pe partea de fiscalitate. Trebuie sa administrezi economia cu ceea ce ai si unde nu ai resursele sa te imprumuti", a mai afirmat Florin Citu.