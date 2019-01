Citu (PNL): In termeni reali, cresterea economica e zero. PSD a manipulat executia bugetara

"cea mai proasta executie a veniturilor fiscale din istorie

dividende de la companii in timp ce acestea au datorii de miliarde de euro la buget

smecherii contabile pentru inregistrarea unor venituri din alti ani in 2018

taierea cheltuielilor pentru investitii si pentru proiecte finantate din fonduri UE"

Ziare.

com

"Dragnea minte! Intai despre prezentarea informatiilor in termeni nominali si nu reali. Presupunem ca in 2017 au fost produse in Romania doua bunuri de consum, oricare. Pretul pentru fiecare produs era de 10 lei. Atunci PIB-ul nominal al Romaniei in 2017 a fost de 20 de lei.Acum sa presupunem ca in 2018 au fost produse tot 2 bunuri de consum. Dar acum pretul este de 15 pentru fiecare produs. Astfel in 2018 PIB nominal al Romaniei a fost de 30 de lei. Dragnea va spune ca economia duduie si PIB-ul a crescut cu 50%. Dar in termeni REALI cresterea economica a fost ZERO! Dictatorii folosesc aceasta metoda in timp ce forteaza cresterea preturilor", a scris Florin Citu pe Facebook.Senatorul liberal subliniaza ca preturile din economie au crescut anul trecut cu aproximativ 7% si acuza PSD ca a premeditat cresterea inflatiei.", precizeaza Florin Citu.El mai atrage atentia ca veniturile fiscale se afla la cel mai mic nivel din istorie, anul trecut reprezentand 15%, mai putin cu 1,4% fata de 2017.Masurate asa cum se masoara in toata lumea civilizata sau nu, ca procent din PIB. In 2018 veniturile fiscale reprezinta 15% (!!!), mai putin cu 1,4% fata de anul trecut. ASTA DA DEZASTRU!!!", noteaza Citu.Totodata, senatorul Florin Citu afirma ca guvernantii au manipulat executia bugetara si vine cu explicatii in acest sens."Si acum despre cum au manipulat executia bugetara. Veniturile nefiscale au fost completate cu dividendele, rezervele de cash ale companiilor de stat. Companii de stat care datoreaza 10 miliarde lei la bugetul de contributii sociale si bugetul general consolidat pentru 2017. (introduce Dragnea alte taxe si acoperim noi si GAURA asta)Venituri de la UE pentru programe care deja au fost inchise in trecut si nu se mai calificau pentru finantare. Au transmis suma 4,2 milarde lei si au inregistrat ca venit totul in 2018. Nu au primit inca suma. Si au mai facut o smecherie aici. Au incasat veniturile in 2018, desi sunt cheltuieli pentru ani diferiti. Voi face interpelare si dupa aceea voi cere comisii de ancheta.La cheltuieli este simplu. Au taiat din bugetul pentru investitii 4 miliarde lei. Iar dupa ce dam la o parte banii cheltuiti pentru aparare si inregistrati ca "investitii" vedem ca in 2018 investitiile de la buget au continuat sa scada.In acelasi timp, au taiat tot cu aproximativ 4 miliarde cheltuielile pentru Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", explica senatorul PNL.Asadar, precizeaza Florin Citu, concluzia despre executia bugetara este:Senatorul PNL incheie afirmand ca "tot ce face gasca de corupti si incompetenti a lui Dragnea este sa ascunda situatia reala din economie. De aceea".I.O.