CJ Cluj reclama pierderea a 20 de milioane de euro ca urmare a masurilor guvernarii PSD

"Conform noii legi a bugetului de stat decisa de Guvernul PSD, CJ Cluj a pierdut 20 de milioane de euro, situatia fiind cauzata de scaderea sumelor care intra la bugetul de stat, dar si de atributiile suplimentare primite de la Guvern, fara sa fie insotite de resurse financiare suplimentare.Este o pierdere uriasa, proiectul de lege urmand sa duca la aparitia unor falimente mai ales la nivelul unor comune, unde bugetele sunt insuficiente pentru o functionare pe toata durata anului.Sansa CJ Cluj a fost ca anul trecut am castigat proiecte europene, pe proiecte retrospective, de 150 de milioane de euro, iar impreuna cu proiecte de investitii pe spitale si drumuri judetene, banii europeni obtinuti si care vor intra in acest an se ridica la 230 de milioane de euro", a declarat, miercuri, dupa sedinta CJ, presedintele forului judetean Alin Tise.In sedinta de miercuri, CJ Cluj a aprobat bugetul pe anul in curs, care se ridica la circa 108 milioane de euro.