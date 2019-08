Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei reclama lipsa de transparenta la masurile fiscal-bugetare anuntate de Finante

Coalitia cere un dialog public-privat real si transparent

Ziare.

com

"La niciun an de la unda de soc creata in economie de OUG 114/2018, Guvernul recurge din nou la abaterea de la principiile si prevederile privind transparenta in procesul decizional, prin adoptarea masurilor fiscal - bugetare fara derularea in prealabil a studiilor de impact si a consultarilor cu toate partile implicate, o abordare dovedita lipsita de sustenabilitate si ineficienta.Reiteram si cu aceasta ocazie faptul ca introducerea de noi taxe sau cresterea impozitelor nu poate compensa decalajele perpetuate de lipsa de modernizare si digitalizare a administratiei fiscale, de lipsa masurilor de crestere a gradului de colectare si conformare voluntara", arata CDR intr-un comunicat.Reprezentantii coalitiei spun ca, in conditiile in care mediul de afaceri a avertizat in repetate randuri cu privire la lipsa de sustenabilitate a exuberantelor bugetare, situatia critica actuala era previzibila si putea fi anticipata printr-o alocare initiala realista, prin interventii mai timpurii de control a cheltuielilor bugetare si prin implementarea planului de investitii publice care ar fi generat valoare in economie."Dincolo de a crea contextul pentru ajustari de taxe si impozite, rectificarile bugetare depreciaza nivelul de competitivitate a economiei romanesti si increderea investitorilor privati care nu pot avea predictibilitate asupra planificarii bugetare nici macar pentru un orizont de un an, in conditiile in care orice investitie are la baza o constructie bugetara multianuala", se mai arata in comunicat.De asemenea, scaderile alocarilor bugetare pentru domenii cheie pentru economie unde Romania inregistreaza decalaje majore fata de media UE, precum transporturi, educatie, agricultura - domenii care necesita investitii publice insemnate, denota "o lipsa de corelare intre directiile strategice de dezvoltare si planificarea bugetara precum si lipsa capacitatii de implementare a unor proiecte complexe de investitii", potrivit CDR.CDR solicita angajarea Guvernului Romaniei intr-un dialog public-privat real si transparent care sa confere un cadru adecvat si constructiv pentru dezbaterea si evaluarea impactului masurilor economice pentru sectorul privat, pentru mediul investitional si pentru societate in ansamblu."Cu privire la politica fiscala in mod specific, CDR face apel la respectarea de catre Guvernul Romaniei a promisiunilor repetate din ultimii ani de a nu introduce noi taxe si impozite fara consultare si fara a lasa companiilor ragazul sa se adapteze la un nou cadru fiscal. Facem apel respectarea principiului predictibilitatii fiscale conform caruia orice schimbare fundamentala a legislatiei fiscale trebuie sa beneficieze de un termen de minimum 6 luni intre adoptare si implementare.In egala masura, solicitam si concretizarea dezbaterilor din ultimele 15 luni cu privire la modificarile necesare la nivelul legislatiei fiscale si de procedura fiscala cerute in mod repetat de catre mediul de afaceri si care nu sunt inca in etape avansate de transparenta decizionala si legislativa care ar permite adoptarea si implementarea acestora intr-o perioada de timp rezonabila", spun reprezentantii Coalitiei.