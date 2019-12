Consiliul Fiscal avertizeaza ca bugetul e in stare "foarte incordata", iar estimarea veniturilor din accize e prea optimista

Ziare.

"In opinia Consiliului Fiscal, continuarea eforturilor de consolidare fiscal-bugetara si a celor din sfera reformelor structurale este necesara nu doar din perspectiva respectarii angajamentelor asumate de catre Romania la nivel european, ci si din cea a asigurarii sustenabilitatii finantelor publice pe termen mediu si lung", se spune in Opinia institutiei cu privire la Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2020-2022.Potrivit Consiliului Fiscal, politica fiscal-bugetara este dezirabil sa poata gestiona riscuri si situatii neprevazute fara a fi nevoita sa opereze ajustari semnificative ale cheltuielilor si veniturilor, cu efecte destabilizatoare din punct de vedere economic si social, si sa respecte principiul echitatii intergenerationale.Acest deziderat este cu atat mai relevant in conditiile unui mediu international marcat de mari incertitudini si multiple evolutii potrivnice."CF apreciaza ca balanta riscurilor in ceea ce priveste politica fiscal-bugetara in anii urmatori inclina mai degraba pe partea negativa (un deficit bugetar mai mare decat cel proiectat).CF subliniaza neconcordanta intre dezideratul de consolidare bugetara si persistenta tentativelor de relaxare fiscala.In acest context, in opinia Consiliului Fiscal, SFB 2019-2022 ar trebui sa contina un capitol separat care sa evalueze riscurile ce pot afecta prognoza indicatorilor macroeconomici si bugetari, precum si eventuale masuri avute in vedere in ipoteza in care aceste riscuri se materializeaza, mai ales luand in considerare evolutiile de pe pietele financiare internationale si posibilele implicatii asupra rating-ului suveran al Romaniei", se spune in document.In linie cu recomandarile anterioare, CF insista in ceea ce priveste necesitatea unei prezentari transparente a ipotezelor ce fundamenteaza traiectoria agregatelor fiscal-bugetare, in special, in ceea ce priveste cuantificarea explicita a impactului masurilor discretionare ce le afecteaza.Conform CF, nivelul veniturilor bugetare ca procent in PIB este proiectat in SFB sa creasca in perioada de referinta de la un nivel de 31,76% din PIB in anul 2020, pana la 32,05% din PIB in anul 2022 pe seama evolutiei moderate a veniturilor fiscale si a absorbtiei fondurilor europene post-aderare, acestea din urma majorate substantial in ultimul an acoperit de SFB.Astfel, in timp ce ponderea in PIB a veniturilor fiscale (exclusiv contributiile sociale) evidentiaza o usoara diminuare de la 15,7% din PIB in 2020 la 15,5% din PIB la finalul orizontului de prognoza, nivelul proiectat al veniturilor din fonduri structurale ramane la o valoare apropiata de 2,4% in intervalul 2020-2021, accelerand surprinzator la 2,8% din PIB in anul 2022.CF apreciaza ca, in principal, variatiile nominale proiectate ale celor mai importante categorii de venituri fiscale sunt aproximativ in linie cu cele ale bazelor macroeconomice relevante in primii doi ani acoperiti de Strategie.Pe de alta parte, evaluarea veniturilor din TVA in anii 2021-2022 pare a indica o supra-estimare pentru primul an in raport cu baza macroeconomica aferenta (consumul populatiei exclusiv autoconsumul) si o inversare a acestei deviatii in al doilea an., precizeaza Consiliul Fiscal., avand in vedere atat impactul bugetar asociat (estimat a fi de circa 0,4% din PIB la nivelul anului 2020), cat si stadiul avansat al parcursului legislativ al acestei masuri.Abrogarea mentionata mai sus include si supra-impozitarea locurilor de munca part-time, masura care inclusa in proiectie ar fi sporit realismul acesteia, simultan cu reducerea nivelului veniturilor, arata sursa citata.