Consiliul fiscal: Bugetul de stat a pierdut intre 1,5 si 2 miliarde de lei din cauza "topaielilor" fiscale

Plafonul de venituri anuale pana la care o firma este inclusa in categoria microintreprinderilor a fost majorat de peste 15 ori, de la 65.000 de euro in 2015 la un milion de euro in 2018.

Cotele de impunere aplicate asupra veniturilor microintreprinderilor au fost reduse si diferentiate in functie de numarul de angajati, de la 3% in 2015, la 1% pentru firmele cu salariati si 3% pentru firmele fara salariati.

Din ianuarie, pentru companiile din HoReCa se aplica un impozit forfetar.

Ziare.

com

"Odata cu reducerea semnificativa a numarului companiilor platitoare de impozit pe profit, se poate aprecia caConsiderand structura subcapitolelor bugetare, incasarile din impozitul pe profit au fost afectate negativ cu circa 2,7-3,3 mld. lei, suma care nu a putut fi compensata de majorarea incasarilor din impozitul pe venitul microintreprinderilor evaluata la aproximativ 1,2 mld.lei", se arata in document.In perioada 2015-2018 economia Romaniei a fost caracterizata de o crestere economica sustinuta care a coincis cu o majorare semnificativa a profitabilitatii companiilor.Cu toate acestea, incasarile bugetare din impozitarea castigurilor firmelor au performat in general sub asteptari, iar aceasta evolutie trebuie corelata cu schimbarile legislative ample ale modalitatii de impozitare a castigurilor firmelor care au avut loc in aceasta perioada.In pofida avansului sustinut al profiturilor brute obtinute la nivelul intregii economii de firmele cu un nivel pozitiv al acestui indicator, respectiv 15,8% in anul 2016 si 16,6% in anul 2017, incasarile bugetare nu au urmat aceasta evolutie, agregatul "Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice" majorandu-se cu 10,8% in anul 2016 si scazand cu 1,5% in anul 2017.Masurile care au determinat aceasta masura:Citeste mai multe despre Bugetul de stat a pierdut intre 1,5-2 miliarde de lei din cauza "topaielilor" fiscale - raport Consiliul fiscal pe Curs de guvernare