Consiliul Fiscal: Consolidarea bugetara nu e posibila daca se mentine calendarul actual de aplicare a Legii pensiilor

Intr-o opinie cu privire la proiectul celei de-a doua rectificari a bugetului general consolidat pe anul 2019, Consiliul Fiscal avertizeaza ca prognoza cadrului macroeconomic aferent rectificarii este caracterizata de o deteriorare, avansul PIB real si al indicatorilor pietei muncii fiind proiectat in scadere, cu impact negativ asupra veniturilor bugetare.Astfel, proiectul de rectificare are in vedere revizuirea majora a deficitului bugetar de la 2,76% la 4,3% din PIB potrivit metodologiei nationale, validand astfel evaluarea si avertizarile CF formulate in cadrul opiniilor aferente proiectului de buget si primei rectificari bugetare.In aceste conditii,"Incetinirea economiei si devoalarea unor carente suplimentare in constructia bugetara - reflectate ca atare de MFP in varianta actualizata a acesteia - au fost de natura sa conduca la o deteriorare si mai accentuata a soldului bugetar chiar si in comparatie cu limita superioara a evaluarii anterioare a CF", se arata in comunicat.Totodata,, care este compensata doar in mica parte de restrangerea cheltuielilor bugetare totale."Modificarea descendenta de amploare operata la nivelul tintei de venituri bugetare survine ca urmare a nerealizarii plusului de incasari avand drept surse reducerea evaziunii fiscale si amnistia fiscala, nematerializarea la nivelul scontat a absorbtiei de fonduri UE si a veniturilor nefiscale, precum si a deteriorarii cadrului macroeconomic", se arata in comunicat.In plus, revizuirea negativa a cheltuielilor bugetare totale survine in principal din scaderea cheltuielilor de investitii in conditiile in care alocarile pentru asistenta sociala sunt suplimentate masiv."In aceste conditii, CF apreciaza ca sunt necesare masuri credibile de consolidare bugetara, considerand atat nivelul actual al deficitului, cat si perspectiva pe termen mediu.CF considera ca nu este realist sa se prezume o ameliorare radicala si rapida a colectarii veniturilor fiscale care sa permita mentinerea calendarului aferent masurilor de politica fiscala deja legiferate. De altfel, acest demers nici nu ar fi in concordanta cu principiul prudentei in constructia bugetelor", se arata in comunicat.Totodata, CF considera ca proiectul de buget pentru anul 2020 trebuie sa raspunda dezideratului obiectiv de consolidare bugetara prin semnalarea unei schimbari de tendinta, necesara atat din perspectiva apararii echilibrelor macroeconomice si a robustetii economiei, cat si din cea a respectarii regulilor fiscale europene si nationale.In aceste conditii,Aceasta din urma este influentata considerabil de noua lege a pensiilor care implica cheltuieli suplimentare comparativ cu anul 2019 de 0,7% din PIB in anul 2020, 2,7% din PIB in anul 2021 si respectiv 3,7% din PIB in anul 2022.