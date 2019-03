Consiliul Fiscal: Deficitul ajunge la 3,5%. Guvernul incalca si legile nationale, si tratatele europene

"Guvernul arata o completa lipsa de angajament fata de regulile responsabilitatii fiscal-bugetare si de tratatele europene"

Deficitul sare pragul de 3%. Ce spune Dragnea?

Mai mult, Executivul condus de Viorica Dancila are in vedere chiar si o scadere a contrbuitiei Romaniei la bugetul UE, ceea ce este imposibil sa se intample.Guvernul a avut nevoie de avizul Consiliului Fiscal pentru proiectul de ordonanta de urgenta pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, dupa ce CCR a declarat forma initiala neconstitutionala.Consiliul Fiscal atrage atentia ca Guvernul a trimis proiectul de ordonanta spre avizare sambata si a cerut sa primeasca raspuns rapid pentru ca vrea sa o adopte luni la ora 11:00. Ulterior, Guvernul a amanat sedinta pentru marti Expertii remarca in primul rand ca una a prezentat Guvernul in 31 ianuarie 2019 si alta a aprobat si trimis in Parlament."O prima remarca vizeaza diferentele semnificative ce apar la nivelul bugetului consolidat aferent anului 2019 intre forma trimisa Consiliului Fiscal spre formularea opiniei initiale in 31 ianuarie 2019 si cea ulterior aprobata de Guvern si trimisa in Parlament.Veniturile si cheltuielile totale sunt mai mari cu 1,165 miliarde lei, cu diferente semnificative in dimensionarea unor agregate de cheltuieli", arata Consiliul Fiscal intr-un comunicat.Potrivit sursei citate, in prima forma, Guvernul se baza la cresterea veniturilor doar pe "intrari estimate din fonduri UE nerambursabile", cresc mult cheltuielile cu bunuri si servicii, dar scad cele cu asistenta sociala si chiar si contributia la UE. Consiliul Fiscal arata ca, in realitate, e nevoie de mult mai multi bani la asistenta sociala, astfel ca s-ar putea ca statul sa nu-si poata indeplini obligatiile.In plus, e mentionata si scaderea contributiei la bugetul UE, lucru ce nu e posibil.Ulterior, in forma care a ajuns la Parlament, au crescut cheltuielile cu asistenta sociala cu 2,03 miliarde de lei, dar asta pentru ca a fost adoptata dublarea alocatiilor copiilor."Consiliul Fiscal remarca faptul ca, pentru prima data de la instalarea sa, tinta de deficit bugetar este majorata ulterior depunerii proiectului de buget in Parlament, in directa contradictie cu prevederile art. 15 al Legii finantelor publice.Revizuirea ascendenta a tintelor de deficit in intervalul 2019-2021 implica lipsa asumarii oricarei ajustari structurale in primii doi ani acoperiti de Strategia fiscal-bugetara si o reducere minora (de 0,25 puncte procentuale de PIB) a deficitului structural in 2021, data fiind traiectoria de crestere economica efectiva si potentiala a Comisia Nationala de Strategie si Prognoza.Deviatia fata de obiectivul pe termen mediu (MTO- n.red.) urmeaza a se situa la un nivel ridicat la finele perioadei acoperite de SFB 2019-2021 (1,8 pp. de PIB), in pofida faptului ca de la aparitia acesteia vor fi trecut 6 ani.Indiferent de obiectiile ce ar putea fi formulate fata de optimismul proiectiilor macroeconomice si cu privire la deficitul bugetar, evolutia de mai sus denota o completa lipsa de angajament atat fata de regulile instituite de legea responsabilitatii fiscal-bugetare, cat si de tratatele europene", se arata in comunicatul Consiliului.Documentul semnat de presedintele institutiei, Ionut Dumitru, se incheie cu concluzia ca deficitul va sari de 3,5%."Majorarea tintei de deficit bugetar pentru anul 2019 si subdimensionarea aparenta a cheltuielilor de asistenta sociala si a celor aferente contributiei catre bugetul UE implica un deficit situat in imediata vecinatate a nivelului de referinta de 3% din PIB, chiar si ignorand problemele legate de supradimensionarea veniturilor bugetare identificata in contextul opiniei Consiliului Fiscal din 5 februarie 2019 (4,5 miliarde lei, in conditiile in care taxa pe activele bancare ar fi mentinuta in forma curenta).Luand in calcul si aceasta supradimensionare, apreciem ca este probabil ca deficitul bugetar la finele anului curent sa ajunga la un nivel de circa 3,5% din PIB, in conditiile mentinerii unor politici neschimbate.In ceea ce priveste evolutiile pe termen mediu, Consiliul Fiscal isi mentine asertiunea cu privire la faptul ca balanta riscurilor este inclinata covarsitor in directia inregistrarii unor deficite mai ridicate decat cele preconizate de Strategia Fiscal-Bugetara 2019-2021, situate semnificativ deasupra nivelului de referinta de 3% din PIB aferent bratului corectiv al Pactului de Stabilitate si Crestere.Mai mult, comparativ cu evaluarea initiala, Consiliul Fiscal apreciaza ca probabilitatea unei asemenea evolutii este in crestere semnificativa date fiind coordonatele fiscal-bugetare curente ale anului 2019 si revizuirile ascendente operate la nivelul tintelor de deficit bugetar pentru perioada 2020-2021", arata documentul.Intrebat de toate acestea, presedintele PSD Liviu Dragnea a avut o reactie scurta, in care doar a acuzat institutia ca face prognoze gresite, fara a aduce si dovezi in acest sens."Consiliul Fiscal a spus mereu ca se vor intampla lucruri care nu s-au intamplat. Realitatea din Romania a dovedit ca ceea ce am pus noi in programul de guvernare si de buget s-a adevederit", a precizat Dragnea, dupa sedinta conducerii PSD la care primarii l-au avertizat ca deja nu mai au bani de salarii si au cerut sa fie rezolvata rapid problema bugetului.A.S.