Consiliul Fiscal critica rectificarea bugetara: Avem rezerve ca Guvernul va colecta mult si va cheltui putin, cum promite. Riscam sa depasim tinta de deficit

Guvernul sustine ca va colecta mult si va cheltui mai putin. Dar cifrele nu confirma ca e posibil

Ziare.

com

Cu alte cuvinte, e greu de crezut ca Executivul va incasa mult si va cheltui putin, asa cum si-a propus. Iar daca lucrurile vor merge conform proiectiei, de pierdut vom avea cu totii.Marti dimineata, Ministerul de Finante a pus in dezbatere publica proiectul primei rectificari bugetare din acest an.In document se arata ca va fi respectata limita de 2,76% a deficitului bugetar si ca sunt asigurate sumele necesare pentru plata pensiilor si a salariilor. De asemenea, sunt asigurate sumele necesare pentru proiectele de investitii aflate in derulare, in timp ce sunt reduse sumele alocate institutiilor cu un grad scazut de utilizare a banilor alocati, se mai arata in proiect.Ministerele care pierd bani la rectificare sunt:- Ministerul Transporturilor (-128,8 milioane lei);- Ministerul Fondurilor Europene (-681,9 milioane lei);- Ministerul pentru Mediul de afaceri, Comert si Antreprenoriat (-243 milioane de lei);- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (- 310,4 milioane de lei);- Ministerul Cercetarii si Inovarii (- 369,1 milioane lei);- Ministerul Educatiei Nationale (-1,03 miliarde lei);- Secretariatul General al Guvernului (-143,6 milioane lei).Totodata, si bugetul Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS) va fi redus cu 71,66 milioane de lei. In schimb, bugetul Serviciului Roman de Informatii (SRI) a crescut cu 396,5 milioane de lei, fiind majorate si bugetele Serviciului de Informatii Externe (SIE) si Serviciului de Protectie si Paza (SPP).Bugetele locale cresc cu 4,4 miliarde de lei, din care 2,9 miliarde de lei pentru echilibrare, dar primarii sunt in continuare nemultumiti de banii primiti.Dupa ce a analizat proiectul de rectificare bugetara, Consiliul Fiscal a anuntat ca are rezerve cu privire la mai multe calcule ale Cabinetului Dancila. Printre altele - sustin specialistii CF - calculele nu certifica faptul ca Guvernul ar putea incasa cat si-a propus., se arata intr-un comunicat remis redactiei de CF.Mai mult, sustin specialistii citati, e prea devreme pentru a stabili daca masurile de eficientizare a colectariii propuse de Guvern vor fi sau nu eficiente., se mai arata in documentul citat.Totodata, CF sustine ca este greu de crezut ca Guvernul va reusi sa cheltuiasca putin, asa cum si-a propus., mai transmite CF.De ce ne-ar interesa toate acestea? Din cauza ca - daca nu va reusi sa colecteze mult si sa cheltuiasca putin, asa cum si-a propus - Guvernul ar putea dezechilibra economia, favorizand depasirea tintei de deficit bugetar pe care Romania trebuie sa o respecte, potrivit angajamentelor luate fata de UE., apreciaza CF.Mai multe puteti afla citind integral analiza realizata de specialistii Consiliului Fiscal:Ce-ar de facut in aceasta situatie? Potrivit CF - in loc sa faca proiectii nerealiste - Guvernul ar trebui sa gaseasca solutii care sa-i permita sa incaseze, intr-adevar, mai multi bani. Si, totodata, sa isi mai reduca din cheltuieli., se mai arata in documentul remis redactiei de Consiliul Fiscal.