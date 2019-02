Consiliul Fiscal trage un semnal de alarma: Cresterea economica pe care se bazeaza bugetul e excesiv de optimista

Ipotezele extrem de favorabile ale castigului salarial brut, o alta problema

Venituri supraevaluate

Riscuri la cheltuielile cu bunurile si serviciile si cu dobanzile

Ingrijorari in privinta deficitului

Ziare.

com

In plus, adoptarea intempestiva a unor masuri fiscale (prin OUG nr. 114/2018), cu impact negativ asupra economiei (precum introducerea taxei pe activele bancare si taxarea suplimentara din sectoarele energetic si comunicatii), este de natura sa amplifice riscurile externe, subliniaza autoritatea intr-un comunicat.In acest context,(comparativ cu un nivel situat probabil intre 4 si 4,5% in 2018) in varianta de proiectie a cadrului macroeconomic elaborata ulterior adoptarii OUG nr.114/2018"Cu toate acestea, dinamica estimata a deflatorilor in 2019 comparativ cu anul anterior (pentru PIB si consum privat) este probabil subdimensionata, existand spatiu ca nivelul variabilelor nominale ale cadrului macroeconomic (relevante din perspectiva veniturilor fiscale cu exceptia accizelor) sa poata acomoda, cel putin partial, o situare a variabilelor reale pe un palier semnificativ inferior de crestere", se arata in comunicat.Un alt aspect problematic il reprezinta, in opinia Consiliului Fiscal,, acestea fiind preconizate sa creasca in 2019 cu 3,7%, respectiv 13,8%.Datele lunare publicate de INS releva un trend de incetinire vizibila a ritmului de crestere a numarului de salariati din sectorul privat, de la 4% in 2016, la 3,2% in 2017 si 1,7% in perioada ianuarie-noiembrie 2018, in acest contextUn scenariu mai rezonabil (desi probabil inca optimist) ar fi, in opinia Consiliului Fiscal, situarea ritmului de crestere in proximitatea cifrei aparente la nivelul anului anterior (1,5%-1,7%), ceea ce ar genera o deviatie de circa 2 puncte procentuale la nivelul ratei de crestere comparativ cu proiectia CNSP.(10,7% in 2016, 12% in 2017, respectiv circa 11.2% in ianuarie-noiembrie 20183).In acest context, un scenariu care ar viza un ritm de crestere a salariului brut la maximul post-criza de 12% (din nou, o ipoteza optimista) ar implica o deviatie de la ritmul de crestere a salariului brut in sectorul concurential din proiectia Comisiei de Prognoza de circa 1,8%.De precizat ca, ca urmare a veniturilor mai mici din impozitul pe venit si mai ales din contributii sociale, ceea ce indica o senzitivitate ridicata a agregatelor de venituri la ipotezele privind dinamica pietei muncii."Date fiind cele de mai sus, apreciem caDe asemenea, consideram ca a lua in calcul ipoteze excesiv de optimiste cu privire la evolutiile de pe piata muncii intra in contradictie cu dezideratul unei gestiuni prudente a politicii fiscale (consfintit de altfel de principiul responsabilitatii fiscale din LRFB) ", mai noteaza Consiliul Fiscal in comunicat.Totodata,, fiind aparenta o supraevaluare semnificativa a acestora chiar in contextul utilizarii scenariului macroeconomic oficial.Astfel, veniturile din TVA sunt proiectate sa creasca cu 17% comparativ cu nivelul din executia aferenta anului 2018. Dinamica avansata pentru incasarile din TVA o depaseste substantial pe cea a consumului privat nominal net de autoconsum prognozata de CNSP (circa 8%)., din perspectiva veniturilor suplimentare obtinute din masuri de imbunatatire a colectarii (evaluate de MFP la 1 mld. de lei),Si aici experienta anului anterior ar trebui sa indemne la prudenta, in conditiile in care in executie veniturile au fost inferioare cu 1,7 mld. de lei evaluarilor initiale.De asemenea,Este foarte probabil ca taxarea suplimentara a sectorului telecom prin OUG nr. 114/2018 sa fie de natura sa faca problematica obtinerea acestor venituri, avand in vedere posibilele reevaluari ale planurilor de expansiune de catre operatorii din domeniu.Pe partea de cheltuieli,In primul caz, in executia anului anterior cheltuielile au fost mai mari cu 4,75 mld. lei comparativ cu bugetul initial si cu 4 mld. lei superioare valorii inregistrate la finele anului 2017, iar cheltuielile cu bunurile si serviciile sunt preconizate sa creasca in 2019 cu doar 1,95 mld. lei."Apreciem ca mentinerea cheltuielilor in anvelopa bugetata in cazul acestui capitol se va dovedi dificila in lumina experientei anului anterior", subliniaza Consiliul Fiscal.In cel de-al doilea caz, cheltuielile cu dobanzile sunt preconizate sa creasca cu doar 0,6 mld. lei comparativ cu un avans de 2.8 mld. lei in anul anterior, ceea ce este echivalent cu o reducere de ritm de crestere de la 27,8% la 4,4%.Consiliul Fiscal apreciaza caavand in vedere tendinta evidenta de crestere a costurilor de finantare, mai ales in contextul nou adoptatei taxe pe activele bancare si a modului de stabilire a asietei acesteia, precum si volumul in crestere al datoriei publice.Incadrarea in anvelopa bugetara propusa este insa probabil posibila in conditiile unei orientari in crestere a finantarii spre termene scurte ori a utilizarii intensive a stocului-tampon de lichiditate al Trezoreriei.O asemenea abordare ar genera insa riscuri suplimentare in ceea ce priveste rezistenta la socuri externe, cu impact asupra lichiditatii pietelor financiare ori in ceea ce priveste aversiunea la risc a investitorilor, cu o probabilitate in crestere intr-un context intern si international potential mai complicat decat in trecut.Data fiind dimensiunea probabila a supraestimarii veniturilor din TVA si a celor din contributii sociale si impozit pe venit, compensata partial de veniturile din taxa pe activele sectorului bancar neluate in calcul in constructia bugetara (pe care le evaluam, in conditiile curente, la circa 4 mld. lei), apreciem ca,De asemenea,, care ar conduce la presiuni suplimentare la adresa deficitului bugetar in anul 2019, cu riscul depasirii nivelului de 3% din PIB in lipsa unor masuri corective.