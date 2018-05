Deficitul bugetar - 6,05 miliarde lei, dupa doar patru luni. Cheltuieli cu 21,5% mai mari, mai ales cu salarii, asistenta sociala, dobanzi

Ziare.

In primele patru luni din 2017, excedentul bugetar a fost de 1,4 miliarde lei, respectiv 0,17% din PIB.In ianuarie-aprilie 2018, veniturile bugetului general consolidat, in suma de 89,6 miliarde lei, reprezentand 9,6% din PIB, sunt cu 11,8% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent."Se inregistreaza cresteri fata de anul precedent in cazul incasarilor din contributiile de asigurari (+33,6%) si din veniturile nefiscale (+13,9%) . Incepand cu luna februarie, incasarile din contributiile sociale au fost influentate pozitiv de conditiile legislative noi privind transferul contributiilor din sarcina angajatorului in sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017", se arata in comunicat.Veniturile din TVA in primele patru luni au fost de 17,5 miliarde lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 1,1% fata de perioada similara a anului precedent, iar veniturile din accize au fost in suma de 8,8 miliarde lei (0,9% din PIB) cu 14,7% mai mari comparativ cu perioada similara a anului precedent. De asemenea, incasarile din impozite si taxe pe proprietate au crescut cu 6,7% fata de aceeasi perioada a anului 2017."S-au inregistrat scaderi ale incasarilor din impozitul pe salarii si venit cu 18,2% pe fondul reducerii, incepand cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, masura care s-a reflectat in incasari incepand cu luna februarie 2018. De asemenea, se inregistreaza o diminuare cu 14,4% fata de aceeasi perioada anului precedent si la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati ca urmare a aplicarii OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule", se arata in comunicat.Sumele de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate sunt de 5,02 miliarde lei, fata de 3,8 miliarde lei in aceeasi perioada a anului trecut.Cheltuielile de personal sunt cu 20,4% mai mari fata de aceeasi perioada a anului precedent, cresterea fiind determinata de majorarile salariale acordate in anul 2017, dar si de majorarea salariilor in sectorul bugetar ca urmare a aplicarii Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Cheltuielile cu bunuri si servicii au crescut cu 12,2% fata de aceeasi perioada a anului precedent."Cresteri semnificative se inregistreaza atat la bugetele locale, cat si la bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si la bugetele institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii bugetare.Subventiile acordate in primele patru luni ale anului 2018 sunt in crestere cu 26,8% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Cresterea este determinata, in principal, de platile efectuate pentru sprijinirea producatorilor agricoli si de subventiile acordate pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori si a transportului cu metroul", se arata in comunicat.intrucat in luna aprilie 2018 s-a inregistrat un varf de plata al dobanzilor, avandu-se in vedere cumularea datelor de plata a dobanzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark, situatie care in anul 2017 s-a reflectat in executia bugetara aferenta lunii iunie.fiind influentate, in principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungand la 1.000 lei, majorarea si modificarea modalitatii de stabilire a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si stimulentul de insertie.Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si pe cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 5,9 miliarde lei, de doua ori mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand au fost 2,9 miliarde lei.In 2017, deficitul bugetului general consolidat a fost de 24,3 miliarde de lei, 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96%.