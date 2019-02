Doi parlamentari PSD avertizeaza ca nu vor vota bugetul daca nu sunt prevazuti suficienti bani pentru judetul Iasi

Ziare.

Vasile Toma sustine sambata, intr-un comunicat de presa, ca bugetul pentru acest an trebuie sa asigure realizarea mai multor obiective de dezvoltare pentru judetul Iasi, respectiv autostrada Ungheni-Iasi-Targu Mures, soseaua de centura a municipiului, spitalul regional si sala polivalenta."Pentru autostrada este necesara suma estimata de CNAIR la 37 milioane lei (credite bugetare si credite de angajament) pentru completarea studiilor de fezabilitate (Targu Neamt-Targu Mures) . De asemenea, sunt necesare credite de angajament care sa se transforme, pe parcursul anului, in functie de etapele parcurse, in credite bugetare, pentru finalizarea documentatiilor, si respectiv inceperea lucrarilor, in anul 2019, la tronsonul Iasi-Pascani-Targu Neamt, dar si pentru realizarea studiului de fezabilitate si proiectul tehnic la sectiunea Ungheni-Iasi si la podul de la Ungheni", precizeaza senatorul PSD Vasile Toma.El avertizeaza ca, numai daca proiectele importante ale Iasiului vor avea asigurata finantarea, atunci "forma finala a bugetului 2019 poate fi luata in considerare pentru vot pozitiv".In urma cu o zi, deputatul PSD de Iasi Silviu Macovei a anuntat ca va vota bugetul doar daca va fi asigurata finantarea pentru autostrada Iasi-Targu Mures. El a afirmat ca va sustine in Parlament orice amendament care prevede alocarea de fonduri pentru acest proiect.