Dragnea le-ar fi spus primarilor sa dea oameni afara: "Ce ati vrea sa facem? Nu se inchid cifrele, trebuie sa fim sinceri"

"Domnul Dragnea a venit sa ne invete alta matematica, nu cea pe care o stim din clasa a treia, si sa ne explice cum noua ne cresc veniturile, dar in realitate ele scad. (...) Noi, primariile, avem cheltuieli suplimentare pe langa cele sociale, tot din decizii adoptate de Guvern: de exemplu, majorarea salariilor in constructii", a declarat Adrian Dobre, primarul din Ploiesti. El a explicat ca, prin urmare, cheltuielile pentru proiecte deja incepute s-au modificat, anul trecut fiind incepute cu alte costuri."Ticalosenia e ca permanent se discuta de descentralizare, in campanie, la congrese. In realitate, primul pas e finantarea, independenta financiara. Ce s-a intamplat in 2018 e dezastrul administratiei locale", a spus si Robert Negoita (foto).Si el a precizat ca toate cheltuielile au crescut: de la salarii, la indemnizatii, la utilitati. "La Sectorul 3, noi platim doua milioane de euro pe an doar incalzirea la scoli. Or, asta n-ai cum sa o inchizi, ca avem elevi acolo", a explicat Negoita."Daca au crescut veniturile la bugetul de stat cu 32%, cea mai mare crestere din istoria Romaniei, ca asa am vazut pe Facebook si n-am decat sa iau de bun, ca doar nu ne mint cei care ne conduc... Daca in administratia centrala au crescut cu 32%, la noi de ce se taie sau se spune sa nu pierdeti fata de acum doi ani?", a mai afirmat Negoita.El a sustinut ca sunt multi care nu vor sa vina sa se angajeze pe posturi scoase de administratia locala, pentru ca vor sa lucreze "la negru", deoarece au venitul minim garantat de 700 de lei, plus alte ajutoare."De cand ne permitem noi sa incurajam nemunca in Romania? Si i-am spus si azi dlui Dragnea. (...) A recunoscut ca e in neregula. Vreau sa vad ce vor face", a adaugat Negoita."Nu ne-am inteles. A ramas la fel ca ultima propunere: vom primi 60% din impozitul pe venit, dar vom avea de platit si cheltuielile sociale, ceea ce anuleaza cresterea", a spus Gheorghe Falca, primarul Aradului.Falca a mai relatat ca Liviu Dragnea le-a transmis primarilor in intalnirea de miercuri "sa dea afara oameni si sa modernizeze serviciile sociale", sa vina si cu legea zonelor metropolitane."Nu vorbim de culoare politica. Aici este lovitura pe tot sistemul de administratie", a subliniat Falca.Primarul Aradului a mai spus ca Dragnea nu a recunoscut ca a fost prezent la o intalnire din 2017 cu conducerea AMR si premierul Tudose in care s-a cerut administratiilor locale sa accepte reduceri pe 2018, cu promisiunea ca vor fi echilibrari si ca in 2019 vor primi suficienti bani."Azi, in partea finala, dl Dragnea a zis:. (...) N-a avut nicio lacrima in momentul in care colegi primari spuneau:Dl Dragnea a spus:", a relatat Falca."Dragnea ne-a spus astazi:. Asa ne-a spus", a relatat Negoita, spusele sale fiind sustinute si de ceilalti primari.Intalnirea de la Asociatia Municipiilor din Romania (AMR) la care a participat presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a incheiat fara o concluzie. Dragnea sustine ca administratia locala va primi bani in plus prin buget, in timp ce Robert Negoita si Gheorghe Falca au declarat ca liderul PSD i-a ascultat, dar le-a spus ca nu are atributii.Si primarul Capitalei, Gabriela Firea, a reactionat pe Facebook, relatand ca Dragnea le-a spus primarilor ca nu a venit sa le dea solutii privind bugetul, pentru ca nu are competente legale.Maine, primarii din Bucuresti au prevazuta o intalnire cu Eugen Teodorovici la Ministerul de Finante. In paralel, continua discutiile pe buget si intre Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, la Parlament.