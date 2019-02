Dragnea si Teodorovici s-au intors la Parlament, unde continua discutiile pe buget cu Tariceanu

Ziare.

Discutiile intre liderii coalitiei vor continua miercuri seara, iar vineri liderii PSD spera ca va fi adoptat proiectul de buget in sedinta de guvern, pentru ca saptamana viitoare sa intre in Parlament spre dezbatere.De asemenea, banii pentru studiul de fezabilitate pentru Autostrada Unirii vor fi inclusi in proiectul de buget, au precizat surse politice pentru Mediafax.Intrebat la finalul intalnirii cu primarii daca va mai avea negocieri cu ALDE si UDMR in seara asta, Liviu Dragnea a raspuns : "Cu ALDE nu am avut negocieri sau cu UDMR. Nu mi-au placut foarte mult observatiile voastre. Habar nu aveti ce se intampla la acele discutii si spuneti, ca sa faceti breaking news. Nu. Am stat si am lucrat impreuna".Presedintele PSD a declarat ca va exista o crestere de 27% pe toata administratia locala din cotele defalcate, iar la nivelul Capitalei sa se hotarasca in ce mod se impart banii, recomandand edililor o intalnire cu ministrul de Finante.Liderul social-democratilor a mai anuntat ca proiectul de buget urmeaza sa fie adoptat vineri de catre Guvern si ulterior va intra in procedura parlamentara. Viorica Dancila se afla in vizita la Bruxelles , miercuri si joi.