Dublarea alocatiilor: Deputatii modifica vineri Legea plafoanelor, deja votata de Parlament. Bugetul va fi adoptat dupa

Anuntul a fost facut de vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache, inainte sa declare incheiata sedinta de joi a plenului reunit care s-a intins pe tot parcursul zilei pana la ora 24.00. Modificarea legii privind plafoanele vine dupa propunerea liderul PSD Liviu Dragnea, adoptata de Parlament, prin care este majorat deficitul bugetar din care va fi finantata cresterea alocatiei copiilor.Pentru a putea majora deficitului bugetar de la 2.55 la 2.76%, trebuie schimbat actul normativ privind plafoanele, adoptat deja decizional miercuri de Camera Deputatilor."Biroul Permanent a fost convocat pentru a stabili ce vom face azi in ziua de vineri. Oprim dezbaterile. Pentru vineri incepe programul la ora 9.00. Invit colegii maine la ora 9.00 plen reunit. Biroul permanent va stabili un plen al Camerei la ora 8.30", a afirmat Florin Iordache la finalul sedintei de plen de joi.Anterior, deputatul USR Cristina Pruna anuntase joi, in plen, ca alesii din Comisia de buget a Camerei au fost chemati, joi noapte, pentru a rediscuta Legea plafoanelor."Va cerem o pauza de consultari de 15 minute pentru a discuta despre modificarea Legii plafoanelor. Este o chestiune foarte grava. Colegii nostri au fost chemati la Comisia de buget-finante sa rediscute aceasta lege, care va reamintesc ca a trecut si prin Senat si prin Camera Deputatilor, a fost votata. Se impune o consultare pe aceasta tema", a declarat deputatul USR Cristina Pruna, in plenul Parlamentului, la discutiile despre bugetul de stat pentru anul 2019."In scurt timp va avea loc sedinta de comisie pentru modificarea Legii plafoanelor. Vom reveni cu amanunte Secretariatului Comisiei pentru buget", prevede si un mesaj primit de Cosette Chichirau, publicat de deputatul USR pe Facebook.Chichirau a comentat, in postarea ei, ca e o problema faptul ca PSD vrea sa schimbe Legea plafoanelor pentru a modifica deficitul bugetar de la 2,55% la 2,76% deoarece proiectul a fost deja votat de Parlament."Dezastru la buget: amendamentul pentru cresterea alocatiilor copiilor are impact bugetar de peste 2 miliarde de lei. Daca nu luam din alta parte, trebuie sa trecem aceasta cheltuiala pe deficit. Problema este ca legea plafoanelor, care stabileste deficitul, a trecut deja de Parlament ieri (miercuri - n.red.) . Tocmai am fost convocati la comisia de buget pentru a modifica legea! Incredibil...", a scris Cosette Chichirau, pe reteaua de socializare.Dupa ce PNL a propus majorarea alocatiei de stat pentru copii de la 84 lei la 150 de lei , finantata prin excedentul inregistrat de Bugetul asigurarilor sociale, liderul PSD a anuntat ca va exista o majorare a alocatiei pentru copii, insa prin majorarea deficitului bugetar de la 2.55% la 2.76%, astfel fiind nevoita modificarea Legii plafoanelor.Dragnea a adaugat ca, in plenul de vineri va fi modificata Legea privind plafoanele, pentru a modifica deficitul si ca diferenta intre amendamentul sau si cel propus de PNL pentru marirea alocatiilor pentru copii este doar sursa de finantare.Initial Parlamentul a adoptat, joi in plen reunit, un amendament al deputatului PNL Robert Sighiartau care prevede majorarea alocatiei copiilor, cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani,de la 84 de lei la 150 de lei.Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019. Potrivit proiectului de lege, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale pentru bugetul general consolidat pentru anul 2019 este de 335.076,8 milioane lei, din care 102.420,1 milioane lei reprezinta cheltuielile de personal."Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent in produsul intern brut, este in anul 2019 de -2,55%, iar in anul 2020 de -2,10%. (2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent in produsul intern brut, este de 10,0% in anul 2019 si de 9,7 % in anul 2020", prevede articolul 2 din proiectul de lege.Senatul a adoptat proiectul de lege pe 11 februarie, Camera Deputatilor fiind camera decizionala.