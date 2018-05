Executia bugetara 2018, primul episod: Prezentul este blocat. Viitorul, sacrificat

INVESTITII 2018

EVALUAREA CHELTUIELILOR 2018

Claudiu Vrinceanu este economist, iar in prezent dezvolta mai multe proiecte de consultanta si de antreprenoriat. El a fost secretar de stat in Ministerul Economiei in perioada decembrie 2015-ianuarie 2017, cand a fost implicat, printre altele, in realizarea Strategiei "Romania Competitiva". Acum isi propune sa creasca ecosistemul antreprenorial din Romania mai ales pe zona educare si de internationalizare a capitalului autohton.

Asa cum am aflat cu totii, primul trimestru din anul 2018 a adus in continuare un declin al veniturilor pe care statul le are la dispozitie si le poate folosi pentru investitii in sanatate, educatie, infrastructura de transport, precum si pentru plata pensiilor si salariilor.Tabloul general al executiei bugetare este pictat in nuante cenusii: lipsa de predictibilitate fiscala, precum si deprofesionalizarea si politizarea ANAF au facut ca veniturile fiscale sa scada la 3,8% din PIB , fata de 4,7% din PIB in 2016. Cele mai slabe incasari sunt raportate la impozitul pe profit, TVA si accize.Investiiile si evaluarea cheltuielilor reprezinta, in opinia mea, doua dimensiuni care ne arata cum a fost primul trimestru pentru statul roman. Ambele sfideaza orice logica economica de baza atunci cand privim executia bugetara pe primul trimestru al anului 2018.In primul trimestru din 2018, asa cum s-a intamplat si in 2017, investitiile publice sunt amanate. Pana cand? In ritmul acesta, probabil ca abia in 2020 vom vedea o reluare a realizarii investitiilor publice. Dupa ce anul trecut investitiile publice au fost la minimul ultimilor ani, si anul acesta tendinta se pastreaza: cheltuielile de capital au crescut cu 0,3 puncte procentuale fata de perioada similara din 2017. Avansul este explicat in principal de achizitia de tehnica militara.Intrucat programul de colectare a veniturilor publice este sub tinta, se vor impune implicit masuri imediate de redresare a incasarilor si recuperare a minusurilor, pentru a evita corectia cheltuielilor. Efectul pentru populatie? Investitiile vor fi sacrificate, acestea fiind cele mai afectate cheltuieli.Nici la investitiile care au la baza fondurile europene lucrurile nu stau mai bine. O dimensiune a raportului despre executia bugetara privind incasarea fondurilor primite de la UE ne arata rezultate slabe atat pentru prezent cat si pentru viitor. Astfel, fondurile europene, din cadrele financiare 2007-2013, si cel din 2014-2020, au atins un grad trimestrial de realizare de 63,1%.Gandim prea mult in prezent, pe tremen scurt, altfel nu imi pot explica faptul ca executia bugetara din primul trimestru are doar doua zone in care gradul de realizare este de (aproape) 100%: cheltuielile cu asistenta sociala, realizate in proportie de 98,9%, in crestere fata de anul precedent cu 11,8% si cheltuielile de personal, realizate in proportie de 98,2% (19 miliarde de lei).In privinta pozitionarii fata de viitor, dezbaterea dintre Presedinte si Guvern despre executia bugetara pe primul trimestru nu "ataca" o tema mult mai importanta pentru cetatean:Se impune o analiza mai clara a cheltuielilor pe care le angajeaza statul ( vezi Analiza Platformei Romania 100 ).Astfel, trebuie prevenita risipa banilor publici prin prioritizarea si monitorizarea cheltuielilor publice, inclusiv a celor de investitii.