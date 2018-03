Executia bugetara pe ianuarie: Cheltuielile au crescut cu 26%, veniturile fiscale cu doar 6%

Ziare.

Desi data la care Ministerul de Finante trebuie sa publice executia bugetara este ziua de 25 a fiecarei luni (sau prima zi lucratoare de dupa), abia joi, 1 martie, am putut vedea ce s-a intamplat cu incasarile la bugetul de stat in luna ianuarie.Potrivit notei publicate de Finante si care insoteste datele economice, concluzia ar putea sa para incurajatoare: executia bugetului general consolidat pe ianuarie arata o crestere de venituri totale cu 16,8%, fata de ianuarie 2017, in suma absoluta de 22,4 miliarde de lei.Se remarca, insa, un decalaj consistent intre veniturile fiscale - plus de sase procente - si veniturile totale - plus de aproape 17 procente.Astfel, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un excedent de 1,98 miliarde lei, insemnand 0,21% din PIB, fata de 3,02 miliarde lei, respectiv 0,35% din PIB, inregistrat in luna ianuarie 2017.Defalcat pe categorii, se inregistreaza cresteri semnificative comparativ cu anul precedent in ceea ce priveste incasarile din contributiile de asigurari (+23,1%), din impozitul pe salarii si venit (+12,6%) si din veniturile nefiscale (+10,5%).Totodata, bugetul a inregistrat un plus de venituri din fondurile europene, de 1,2 miliarde de lei, dar acest lucru este explicat si de faptul ca o parte a subventiilor agricole a fost luata chiar in prima luna a anului.Au crescut si incasarile din impozite si taxe pe proprietate, cu 41,4% fata de luna ianuarie 2017, iar incasarile din alte impozite si taxe pe bunuri si servicii cu 17,8%. In ceea ce priveste veniturile din TVA, comparativ cu anul anterior, se inregistreaza o crestere de 7,8%.Au fost si surse de venit care au inregistrat scaderi: incasarile din accize sunt mai mici cu aproape 15 procente.Daca ne uitam insa si la cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, acestea au crescut cu 26,4% fata de 2017, cu 20,4 miliarde de lei.Astfel, cheltuielile cu asistenta sociala au crescut fata de anul precedent cu 13%, crestere datorata, in principal, potrivit notei MF, majorarii cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, ajungand la 917,5 lei, si cu 9% de la 1 iulie 2017 a punctului de pensie, ajungand la 1.000 lei.Cheltuielile de personal au crescut si ele, cu 18,5%, crestere determinata in principal de majorarile salariale, ca urmare a aplicarii noii legi a salarizarii.Incepand de joi, salariile medicilor si asistentilor medicali din sistemul public de sanatate au crescut direct la nivelul pe care Legea Salarizarii il prevede pentru anul 2022. O veste excelenta pentru un sistem vital mult subfinantat in ultimii 27 de ani. Insa lucrurile sunt departe de a fi simple.Cheltuielile cu bunuri si servicii sunt pe un plus de 27,1% fata de anul precedent, cresterea provenind, in principal, de la bugetul fondului national unic de sanatate si de la bugetele locale, potrivit Fianantelor.Economia Romaniei a crescut anul trecut cu 7%, fata de 2016, cel mai mare avans din 2008 pana in prezent, dar in acelasi timp a crescut si rata anuala a inflatiei, indicator care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, din cauza unei cresteri semnificative a preturilor.Astfel, rata anuala a inflatiei a urcat in luna ianuarie la 4,32%, cel mai inalt nivel din iulie 2013 pana acum, arata primele estimari publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). La Guvern, insa, s-au citit doar datele care arata cresterea economica, nu si cele care vorbesc despre rata anuala a inflatiei.