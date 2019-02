Falca: Primarii din tara, inclusiv din PSD, sunt ingrijorati din cauza bugetului. Marile investitii sunt puse in pericol

Ziare.

"Am fost contactat, in ultimele saptamani, de un mare numar de primari din tara, inclusiv PSD. Exista o ingrijorare si chiar o revolta in ceea ce ii priveste, pentru ca marile proiecte de investitii sunt puse in pericol de Guvern, printr-un buget care sanctioneaza in primul rand primariile performante.Dincolo de asta, colegii mei primari, indiferent de culoarea politica, dezavueaza atitudinea Guvernului Romaniei, care prin ministri ca Orlando Teodorovici se raporteaza cu aroganta la administratiile locale unde se produc resursele din care se alimenteaza bugetul de stat", sustine Gheorghe Falca, intr-o declaratie de presa.Primarul Aradului considera ca ministrul Teodorovici "nu intelege, asa cum nu inteleg nici alti ministri, ca el este numit pe functie printr-o conjunctura politica"."Nu este seful primarilor (Teodorovici - n.red.), nu ne cheama la ordin si nu ne da dispozitii, nu face glumite pe seama noastra. Unii dintre noi, primarii, am fost realesi de doua-trei-patru ori sa reprezentam cetatenii harnici si cinstiti, in timp ce Orlando Teodorovici reprezinta cel mai slab guvern din istoria Romaniei.In calitate de reprezentant al primarilor din Romania, apelul meu la Guvernul Romaniei a fost sa asculte nevoile romanilor, sa nu blocheze dezvoltarea oraselor, sa nu ii mai pedepseasca pe cei care muncesc pentru tara asta. Daca asta i se pare amuzant sau motiv de ironie domnului ministru Teodorovici, daca il determina sa ne persifleze, ii transmit ca pe mine ironia sa nu ma atinge, insa cetatenii sunt satui de sfidare si asteapta ca Guvernul Romaniei sa ii trateze in sfarsit cu respect, si nu cu dispret, ca acum", arata Gheorghe Falca.