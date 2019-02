Finantele se lauda cu alocari record pentru bugetele locale. Realitatea e insa alta, iar primarii se gandesc la demisie

Cat de adevarate sunt aceste alocari record

Primarii sunt revoltati si se gandesc la demisie

Ziare.

com

"Alocari record pentru bugetele locale. Totalul sumelor care se aloca din veniturile bugetului de stat si din subventii sunt de 46,6 miliarde lei, cu 22,4% mai mari decat cele alocate in anul 2018 ceea ce reprezinta 60,5% din totalul veniturilor bugetelor locale", se arata in proiect.Potrivit documentului, 11,1 miliarde de lei se aloca din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, cu 5,4 miliarde lei, respectiv 95%, mai mult decat s-a alocat in anul 2018.Ministerul precizeaza ca aceasta suma se adauga la veniturile proprii ale unitatilor administrativ teritoriale care se vor incasa in 2019, precum si excedentele acumulate pana la sfarsitul anului 2018, in valoare de 13,1 miliarde lei, dar si sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, adica 2,3 miliarde de lei.Din impozitul pe venit colectat la bugetul de stat, 100% se repartizeaza bugetelor locale, respectiv 22,2 miliarde de lei, comparativ cu 71,5% (15 miliarde de lei) cat s-a repartizat in anul 2018.Lauda Guvernului nu multumeste insa nici Opozitia, care subliniaza ca, in realitate, sumele primite de comunitatile locale sunt mult mai mici pentru ca sunt nevoite sa suporte cheltuieli in plus, si nici primarii care se declara revoltati de banii primiti.Acestia se plang ca nu vor avea cum sa rezolve problemele oamenilor, nu vor avea bani de investitii si de salarii, iar unii se gandesc chiar la demisie.Opozitia sustine insa ca, de fapt, nu exista o crestere a banilor alocati bugetelor locale. PNL, prin vocea purtatorului de cuvant, Ionel Danca, afirma ca, in realitate, asistam la cel mai mare jaf dat de un guvern comunitatilor locale.Potrivit acestuia, in PIB, alocarea pentru bugetele locale, este cea mai mica de cand PSD este la guvernare, din 2012 pana astazi."Si ca cinismul PSD-ALDE sa fie dovedit la maxim, incearca acum sa isi acopere ineficienta din actul de guvernare si sa creasca taxele si impozitele cu mana primarilor.Va prezint in premiera analiza realizata de Partidul National Liberal, care demonteaza minciuna cuplului Dragnea-Valcov cu cel mai mare buget din istorie pentru bugetele locale.Romanii trebuie sa stie ca7,5% este alocarea in PIB pentru bugetele locale in acest an, mai mica decat anul trecut, cand a fost a fost 7,6% si cand le-au fost furate peste 7 miliarde de lei prin scamatoria fiscala cu transferul contributiilor si reducerea impozitului, reducere falsa de taxare a impozitului pe venit, mai mica decat 8,7% in 2017 si tot asa pana in 2012 cand, chiar si atunci, autoritatile locale au primit 9,1% din PIB", a declarat Ionel Danca, vineri, intr-o conferinta de presa.La randul sau, deputatul Claudiu Nasui, membru in Comisia de Buget si Finante, a subliniat ca nu exista o crestere a banilor alocati comunitatilor locale, pentru ca "li s-au pus in carca mult mai multe cheltuieli"."Este un buget prin care se consolideaza puterea la centru si in jurul baronilor locali. Pe partea de cheltuieli,Si aici vedem exact genul de minciuna, de manipulare, pa care o face in general PSD. Ne spune doar o parte a povestii. Practic, ce au facut acum este ca", a declarat Nasui intr-o conferinta de presa.Afirmatiile Ministerului de Finante privind alocarile record pentru bugetele locale nu i-au multumit insa pe primari, care se declara revoltati de banii primiti.spune ca nu poate rezolva problemele oamenilor si nu le poate cere sa il voteze ca sa nu faca nimic. El a declarat, pentru Mediafax, ca, dupa ce orasul a pierdut anul trecut 32 de milioane de lei, va pierde, si in acest an, 26 de milioane, conditii in care nu se mai pot face investitii.Potrivit edilului, anul acesta comunitatile locale primesc 60% din impozitul pe venitul colectat, dar urmau sa primeasca 66,8% ca sa ajunga la nivelul anului 2017. In plus, din impozitul colectat, edilii ar trebui sa plateasca si prestatiile sociale, ceea ce presupune un efort financiar mare.Cretu a candidat in urma cu zece ani pe listele PSD si a reusit sa castige primul municipiu resedinta de judet din Ardeal, insa acum spune ca nu mai vrea sa candideze si se gandeste chiar la o demisie din functie."I-am spus domnului ministru Teodorovioci ca eu, cand am candidat la Bistrita si am adus PSD-ul la conducerea unui municipiu din Ardeal, m-am angajat in fata oamenilor ca pot sa rezolv niste probleme, dar asa cum se prezinta bugetul, nu pot rezolva problemele respective siDuc la capat cei doi ani de mandat, pentru ca nu pot zice ca imi dau demisia, desi asta ar trebui sa fac. Nu o sa fac treaba asta, dar nici", a declarat primarul Ovidiu Cretu.La randul sau,a declarat ca, in urma propunerilor Ministerului Finantelor, Guvernul a transferat in administratia locala cheltuieli "nejustificate"."Guvernul nu mai are bani pentru a-si indeplini prostiile promise in 2017, in 2018, iar acumReactia primarilor, precum si a cetatenilor, sper sa fie dura", a afirmat Gheorghe Falca.spune ca, in cazul in care nu vor fi alocati mai multi bani unitatilor administrativ-teritoriale, nu vor mai exista fonduri pentru investitiile dorite."Pana acum, Primaria punea 10% din bani pentru cheltuieli sociale, iar 90% era in sarcina Guvernului. Deci bani de la bugetul national. Acum,Sigur, mai putem face, dar nu asa mult cat ne-am dori", a afirmat Nicolae Robu.Totodata,a declarat ca se gandeste ca va ajunge, anul acesta, din cauza lipsei banilor, fie sa nu plateasca servicii de utilitate publica, fie sa dea afara "jumatate din Primarie"."Si-au batut joc de noi. Au venit si ne-au spus ca ne-au marit veniturile pana la 60%, dar au venit la pachet cu cheltuielile cu asistenta sociala. Asta inseamna, pentru Ploiesti, 50 de milioane de lei in plus.Ne baga cheltuieli cu lopata", a declarat Dobre pentru Mediafax.