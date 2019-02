Firea: Va fi primul buget de faliment al Capitalei. Bucurestenii o vor duce mai rau

Lucrurile nu vor ramane asa, ne vom apara

Ziare.

com

"Daca bugetul ramane asa,, o suma importanta avand in vedere angajamentele pe care le-am luat fata de cetateni. (...) S-a spus ca bucurestenii vor castiga prin acest buget, ca i s-a repartizat Capitalei o suma mai mare de bani. Fals. Dimpotriva, bugetul scade", a declarat Firea, marti, intr-o conferinta de presa.Ea a precizat ca Primaria Capitalei are urmatoarele atributii legale: trebuie sa achite facturile pentru toti cetatenii la serviciile publice precum transportul public in comun, termoficarea, spitalele, iluminatul public, consolidarea blocurilor cu bulina rosie, apa si canalizare, infrastructura mare, camine pentru varstnici, pentru persoane fara adapost, gradinite si scoli sociale, alocatii financiare pentru persoanele cu dizabilitati, 15 teatre, parcurile mari."Dar ni se spune ca merg mai multi bani la sectoare pentru doar urmatoarele atributii: servicii sociale doar in sector, salubrizare si deszapezire, strazi secundare, spatii de joaca, parcari de resedinte. Practic,. Nu vreau sa fiu ironica", a adaugat Firea.Gabriela Firea a sustinut ca bucurestenii o vor duce mai rau in perioada urmatoare, daca Guvernul nu revine asupra acestei decizii."Va garantez ca lucrurile nu vor ramane asa, ne vom apara. Am analizat deja cu Comisia Juridica, vom transmite catre Ministerul Finantelor, catre Guvern, catre presedintii Parlamentului, la comisiile parlamentare.Daca punctul nostru de vedere nu va fi luat in considerare, iar proiectul de buget va fi aprobat in forma actuala, fiind practic primul buget de faliment al Capitalei de dupa '89, ne vom indrepta si mai departe si ne vom gasi dreptatea.Ne veti intreba daca vom accepta decizia cuiva de a ne trimite in faliment? Nu, ne vom lupta pentru proiectele noastre, iar, in cazul in care o decizie juridica nu va fi data anul acesta, vom merge mai departe", a sustinut Firea.Ea si-a exprimat parerea de rau ca nu a fost respectat nici principiul consultarii publice.Amintim ca bugetul se negociaza de ore in sir in biroul lui Liviu Dragnea, una dintre problemele dezbatute fiind alocarea pentru administratia locala Luni, Gabriela Firea l-a invitat pe Liviu Dragnea la o dezbatere pe tema bugetului, "cu cifrele si dovezile pe fata", la orice televiziune "prietenoasa cu el".In replica, primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a afirmat ca, alaturi de colegii de la celelalte sectoare, este dispus sa se intalneasca la o dezbatere cu aceasta, apreciind ca "nu e cazul sa mutam discutia despre buget pe plan politic si al rafuielilor gratuite".Luni dupa-amiaza, Gabriela Firea i-a transmis un nou mesaj lui Liviu Dragnea, spunandu-i sa fie barbat si sa vina la o dezbatere cu ea la orice televiziune, in direct.Marti, Firea scria despre "efectele adverse ale vitaminei D (ragnea): cu 25% mai putini bani pentru transportul public in Bucuresti" si i-a criticat pe primarii de sectoare care "aplauda taierea bugetului Primariei Capitalei".