Gabriel Biris: Nu mai sunt bani de pensii si salarii. Guvernul a calcat totul in picioare, duce un razboi impotriva Romaniei

Astfel, Romania se indreapta catre o criza economica generata de actualul guvern, este concluzia trasa de consultantul fiscal Gabriel Biris. Prim masurile adoptate in ultima vreme, mai ales prin cele prevazute in ordonanta de urgenta 114,, mai avertizeaza el.In luna ianuarie, Ministerul de Finante a organizat sapte licitatii de titluri de stat, prin care a incercat sa se imprumute de la banci si investitori, insa la niciuna dintre ele nu a reusit sa atraga banii de care are nevoie.La ultima licitatie, care a avut loc luni, statul a vrut sa atraga 400 de milioane de lei, dar nu a reusit sa ia nici macar un ban. Motivul? Dobanzile mari cerute.Consultantul fiscal Gabriel Biris a declarat pentruca, pentru a nu avea pierderi foarte mari dupa "taxa pe lacomie" impusa de Guvern, bancile sunt nevoite sa introduca aceasta taxa in dobanzile cerute statului la imprumut."Bancile au si ele un cost. Cand te uiti la activele bancare si te uiti la veniturile pe care aceste active le genereaza, trebuie sa te uiti si la costurile pe care activele acestea le genereaza. Fie ca sunt dobanzi la depozite, fie ca sunt dobanzi platite de banci la liniile de finantare atrase de pe piata interbancara, adica ROBOR-ul, sau de la bancile mama sau de pe pietele internationale, iti dai seama caSi ele sunt companii care trebuie sa faca profit pentru actionari. Si, mai mult, trebuie sa faca profit si ca sa fiu eu, deponent, sigur ca nu imi mananca banii mei", ne-a declarat Gabriel Biris.Guvernul avea nevoie de acesti bani pentru ca nu mai are cu ce sa plateasca pensiile si salariile, avertizeaza consultantul fiscal. Totodata, mai sunt si credite care se apropie de scadenta si trebuie achitate.pentru ca nu colecteaza cat cheltuieste. Mai sunt si rostogoliri de credite. Pe termen scurt~, ei asa fac, pentru ca nu au bani sa le dea inapoi. Ei au nevoie de bani suplimentari", ne-a declarat Gabriel Biris.Dupa ce planul de a se imprumuta la banci a esuat, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a spus ca a dat dispozitie sa nu se mai imprumute in piata si sa se apeleze la rezerva din Trezorerie, unde exista bani suficienti pentru sase luni.Acesti bani sunt insa destinati pentru finantarea tarii in cazuri exceptionale, iar prin decizia luata de Teodorovici a fost generata o criza economica, subliniaza Gabriel Biris.Eu nu cred ca banii din rezerva ajung 6 luni, s-a cam balbait Teodorovici. Cred ca sunt vreo 3 luni. Dar eu ma intreb: termina buffer-ul si raman fara bani. Si se duc la banci cu mana intinsa, in genunchi. Cat o sa coste atunci?Ati vazut cat au crescut costurile cu dobanzile la Ministerul Finantelor anul trecut. In momentul in care cresterea noastra economica este clar din consum, in momentul in care noi nu am investit nimic in infrastructura, in momentul in care avem si o criza uriasa cu forta de munca, care devine din ce in ce mai grava, la ce sa ne asteptam oare? Ne paste o criza", avertizeaza Gabriel Biris.Pana acum, programul de guvernare a fost respectat doar in ceea ce priveste maririle de salarii si pensii, Executivul sperand astfel ca oamenii vor trece mai usor peste campania anti-justitie, mai spune consultantul fiscal.Problema este insa ca nu s-a facut nimic pe partea de investitii, iar economia merge din ce in ce mai prost. Mai rau este ca, in momentul in care statul va incerca sa se imprumute de pe pietele externe, costurile vor fi mai mari."Daca va uitati pe programul de guvernare celebru, pe care il vantura pe toate canalele,Pe partea de investitii nu s-a intamplat nimic, dar de dat cresteri de pensii si salarii au fost foarte buni.Pentru caExact asta s-a intamplat. Iar acum ce facem? Nu mai luam bani de la banci. Si cand o sa iesim afara sa ne imprumutam, cum o sa fie? Pe pietele internationale se pot imprumuta doar in valuta, iar costurile sunt mai mari de trei ori decat pentru Polonia, de exemplu. Pentru ca ei au o economie functionala, ei au rating BB+, noi suntem aproape de junk", afirma Gabriel Biris.Practic, atrage atentia consultantul fiscal, Guvernul a calcat totul in picioare, ataca intreaga economie si duce un razboi impotriva Romaniei.Uitati-va si la celelalte masuri din ordonanta 114.Au lovit in productia de gaz. Intai in cea offshore. Noi stam si ne certam pe gazul de pe fundul Marii Negre, pentru care ca sa il scoata cineva trebuie sa bage miliarde de lei in investitii, pe care nu le baga pentru ca ne-am calcat in picioare clauza de stabilitate.Am nenorocit si productia locala, pentru ca am pus pret maxim, dar am pus la producatori, nu la traderi, ca smecherii lor sa poata lua ieftin de la Romgaz si sa vanda scump pe piata, pentru ca gazul rusesc e mai scump. Au lovit in tot lantul de electricitate. Ii vor pune pe cei care nu au resurse in faliment, o sa ramana cativa mari, va creste pretul si mai mult.", conchide Gabriel Biris.