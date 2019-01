Guvernul a prins in bugetul pe 2019 si o majorare de capital pentru CEC Bank de 200 de milioane de euro

Ziare.

De asemenea, conform aceluiasi document, este aprobata majorarea capitalului detinut de Romania la Banca Internationala de Investitii, cu suma de 3,65 milioane euro."Contravaloarea in lei a sumei de 3.650.000 euro se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice, iar plata catre Banca Internationala de Investitii se efectueaza intr-o singura transa, in primul trimestrul din anul 2019", se arata in proiectul legii bugetului de stat pe 2019.Tot in bugetul Ministerului Finantelor Publice, este cuprinsa suma de 460 milioane lei pentru participarea la constituirea capitalului social al Fondului de Investitii al Initiativei celor Trei Mari, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2018 pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei Eximbank -SA."Suma finala ce va fi investita se va stabili in urma unei analize detaliate pe care o va elabora Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari (CIFGA) ", se arata in documentul mentionat.Conform proiectului pe 2019, Ministerul Finantelor Publice va avea un buget de 26,086 miliarde de lei, in scadere cu 1,3% fata de 2018.Bugetul de stat si bugetele de asigurari sunt prevazute a fi in suma de 308,662 miliarde de lei, in crestere cu 15,4%.