Guvernul adopta azi bugetul. Dancila anunta "alocari record" la Ministerul Fondurilor Europene si bugetele locale

Asadar, Dancila spune ca Sanatatea este o prioritate zero pentru Guvern, iar finantarea pentru acest minister este cu 6,1 miliarde mai mare decat sumele cheltuite anul trecut."Anul acesta, pentru ca dupa majorarile salariale din anul 2018 se impune si cresterea investitiilor in unitatile sanitare. DeciAsadar, vom finaliza investitiile pentru reabilitare, extindere si dotare a unitatilor sanitare incepute in anii trecuti, cum ar fi Spitalul de Pediatrie Timisoara, spitalele din Falticeni, Neamt, Hunedoara si Bistrita.Anul acesta Ministerul Sanatatii are ca prioritate imbunatatirea serviciilor medicale acordate copiilor in Programul National 'Mama si copilul', prin care se vor achizitiona 1.000 de incubatoare", promite premierul.La Educatie, spune Dancila, bugetul pe acest an este cu 47% mai mare decat anul trecut - de la 21 de miliarde la 30,8 miliarde de lei, iar "banii merg atat la investitii, cat si la majorari salariale"."In bugetul acestui an, banii mergand atat spre investitii, cat si pentru majorarile salariale.Voi enumera cateva programe importante pe care le vom derula in perioada urmatoare: dotarea fiecarei clase pentru elevii din clasele V-XII cu table electronice interactive, rechizite in valoare de 0,7 miliarde de lei pentru aproximativ doua milioane de copii, majorarea cu 25% a veniturilor nete ale cadrelor didactice", a afirmat Dancila.Viorica Dancila mai promite sume record pentru Ministerul Fondurilor Europene, de 2,3 miliarde de lei., de 2,3 miliarde lei, din care 2,09 miliarde credite bugetare alocate fondurilor europene. Pentru prima data valoarea PIB va depasi 1.000 miliarde lei, inca o confirmare a masurilor bune de stimulare economica. Deficitul bugetar va fi pastrat la 2,5% din PIB", a spus Dancila.Sume record a anuntat Dancila si pentru bugetele locale, precizand ca sunt cu 19% mai mari fata de anul trecut.Totalul sumelor care se distribuie din buget sunt de 47,9 miliarde lei, cu 19% mai mari fata de cele din 2018.respectiv 22 miliarde, comparativ cu 15 miliarde repartizat in 2018.Asadar, bugetul anului 2019 este unul echilibrat si concentrat atat pe sustinerea politicilor sociale si cele de dezvoltare", a subliniat Dancila.Aceasta "alocare record" promisa de Guvern vine dupa ce primarii de municipii s-au declarat nemultumiti de banii primiti in acest an, afirmand ca nu vor putea sa plateasca salariile sau sa faca lucrari de investitii.De asemenea, Dancila s-a laudat si ca Guvernul are bani suficienti pentru cresterile de salarii si pensii promise."Asiguram finantarea majorarii pensiilor si a salariilor din sistemul public, plata drepturilor si a indemnizatiilor sociale si sustinerea politicilor de stimulare economica, masuri asumate prin programul de guvernare. Continuam cresterea punctului de pensie cu 15 la suta incepand cu 1 septembrie 2019", sustine premierul.Totodata, mai afirma Dancila, 2019 este anul investitiilor, precizand ca au fost alocate aproape 50 de miliarde de lei."Asa cum am spus in mai multe randuri, 2019 va fi anul investitiilor. In proiectul de buget alocam 49,65 miliarde de lei, adica 4,86% din PIB pentru investitii, in crestere cu 45% fata de 2018", a conchis premierul.Precizam ca, in timp ce premierul anunta aceste alocari record, in fata Guvernului se desfasoara proteste prin care oamenii arata subfinantarea fix acelorasi domenii de care vorbeste Dancila.Liderii coalitiei s-au vazut zilnic, toata saptamana, pentru a discuta despre buget. Au existat intalniri si cu UDMR, si cu primarii, iar acestia din urma au ramas nemultumiti.Referitor la acest subiect, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a explicat, joi seara, pentru Antena3, ca nu exista probleme in coalitia de guvernare, iar discutiile pe buget au mers bine, in ciuda speculatiilor ca ar fi existat tensiuni, sustinand ca obiectivul este realizarea unui buget axat pe investitii, iar CNAIR s-ar fi angajat sa faca 180 de kilometri de autostrada in 2019