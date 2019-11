Guvernul adopta in sedinta de azi rectificarea bugetara

Cifrele PSD vs ce a gasit PNL

Bugetul asigurarilor sociale

Anuntul a fost facut de premierul Ludovic Orban, la inceputul sedintei de guvern, fara insa sa aduca alte precizari pe aceasta tema.Ministerul de Finante a pus, marti, in dezbatere publica proiectul de rectificare bugetara. Cifrele arata ca economia a incetinit ritmul de crestere si exista riscul ca deficitul bugetar sa ajunga la 4,3% din PIB.Guvernul arata ca nepromovarea in regim de urgenta a ordonantei de rectificare ar avea consecinte extrem de grave, de la blocarea administratiilor locale la imposibilitatea platii mai multor indemnizatii si salarii.Daca Guvernul Dancila a luat in calcul, la prima rectificare din acest an, o crestere economica de 5,5% pentru 2019, Guvernul Orban o estimeaza la 4%.Si veniturile la bugetul general consolidat sunt mai mici decat sustineau cei din guvernarea PSD, reducerea fiind de 18,36 miliarde de lei, din care 10,488 miliarde de lei sunt influente ale veniturilor din economia interna si 7,869 miliarde lei influente din venituri din fonduri externe nerambursabile.Din acestea, veniturile bugetului de stat pe anul 2019 se diminueaza, pe sold, cu suma de 14,522 miliarde de lei. Totodata, cheltuielile bugetului general consolidat se diminueaza, pe sold, cu suma de 2,091 miliarde lei.Cheltuielile cu asistenta sociala cresc cu 2,19 miliarde de lei, din care 2 miliarde de lei sunt alocate Ministerului Muncii pentru plata pana la finele anului a drepturilor de asistenta sociala (pensii, alocatii de stat pentru copii, indemnizatii persoane cu handicap, indemnizatii pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului etc).