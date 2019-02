Guvernul amana iar adoptarea bugetului: Discutiile continua la Dragnea in birou

Ziare.

Potrivit unor surse politice citate de Mefiafax, Guvernul a decis ca sedinta pentru bugetul pentru 2019 sa aiba loc vineri.Intre timp, luni au loc mai multe discutii pe bugetul pentru acest an in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor. Liderul PSD le-ar fi spus colegilor de partid ca vrea sa discute cu delegatii judetene de parlamentari despre sustinerea proiectului, potrivit Stiripesurse.ro.Dragnea ar fi declarat ca va negocia direct cu parlamentarii in cazul judetelor in care liderul filialei PSD nu este senator sau deputat.La randul sau, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, referitor la nemultumirile primarilor in ce priveste bugetul, ca "fiecare are dreptatea lui"."Aici, fiecare are dreptate in felul lui. Marile orase, multe au venituri consistente la bugete, unele termina cu excedente si e regretabil. Acest lucru se datoreaza faptului ca forta de munca vine sa lucreze in aceste mari orase unde platesc impozitele pe venit si in localitatile de unde provin nu platesc taxe care sa ajute comunitatile sa se dezvolte. (...) Fiecare municipalitate cand pierde bani are un sentiment de frustrare pe care il inteleg", a spus Calin Popescu Tariceanu, luni.Privind adoptarea bugetului in Parlament, vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache a precizat, luni, ca de indata ce va fi adoptat de Guvern Parlamentul va stabili calendarul."Asteptam sa fie adoptat in sedinta de guvern. Imediat cum il primim, vom stabili calendarul", a declarat Iordache pentru Digi24.Intrebat daca vor exista discutii cu UDMR, deputatul PSD a raspuns ca au fost dezbateri cu toti colegii. Referitor la obiectii din partea acestei formatiuni, Florin Iordache a raspuns ca nu stie daca exista."Nu stim (daca au obiectii - n.red.) . Sa vedem ce observatii au si ei. Astazi va fi o discutie cu dl ministru Teodorovici", a adaugat vicepresedintele PSD.Amintim ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, sambata, ca proiectul de buget va fi aprobat marti in Guvern si trimis in aceeasi zi Parlamentului