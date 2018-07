Guvernul cheltuie tot mai mult si are, in ciuda dezmintirilor, o mare problema cu plata pensiilor si salariilor

Avem o problema mare de tot la cheltuieli

Salariile si pensiile reprezinta o prioritate la rectificare. Problema e de unde se vor lua banii

La veniturile bugetare stam ceva mai bine

El a precizat ca salariile au crescut in primele cinci luni din acest an cu peste 20%, iar bugetul alocat pentru plata lor a fost mult mai mic.In situatia in care raman la nivelul de acum, Guvernul trebuie sa aloce, la rectificarea bugetara din 31 iulie , aproximativ 4 miliarde de lei pentru achitarea lor pana la sfarsitul anului, a declarat Ionut Dumitru. In cazul in care vor mai fi cresteri, suma necesara va fi mai mare.Aceeasi situatie se regaseste si la chetuielile cu pensiile: au crescut cu 10%, iar bugetul alocat este mai mic.Totodata, afirma presedintele Consiliului Fiscal, nu doar salariile si pensiile reprezinta o problema la capitolul cheltuieli: nici la bunuri si servicii si dobanzi bugetul alocat anul acesta nu acopera sumele cheltuite.Ramane insa de vazut de unde se vor lua bani. Daca pana acum, la rectificarile bugetare anterioare, se luau bani de la investitii, acum acest lucru nu prea mai este posibil, afirma Ionut Dumitru. Asta pentru ca si la acest capitol stam foarte prost."Pe cheltuieli avem o problema. Si problema este mare de tot. Pentru ca avem o dinamica mult mai rapida decat ceea ce s-a bugetat la cheltuieli de salarii si la asistenta sociala. Exact la ceea ce conteaza cel mai mult la nivelul cheltuielilor.Dupa calculele noastre, relativ simple, daca extrapolam ultimele luni, care sunt cele mai aproape de noi si care includ si ultimele cresteri de salarii din sanatate si educatie, pana la sfarsitul anului, si asumam ca nu mai cresc salariile in sectorul bugetar,", a subliniat Ionut Dumitru.El a precizat ca si anul trecut a existat aceeasi problema: Suma alocata pentru plata salariilor si pensiilor a fost mult mai mica decat era necesar."Daca va uitati in opinia noastra la buget, noi am spus ca cheltuielile sociale sunt sub bugetate, lucru care s-a intamplat si anul trecut. S-a pus o suma prea mica pentru salarii si pensii si la rectificarile bugetare s-au realocat bani. Cam asta vedem si in momentul de fata", a subliniat Ionut Dumitru.In ceea ce priveste cheltuielile cu asistenta sociala, si aici cresterea este alerta: peste 10%. Asta in conditiile in care bugetul alocat pe anul acesta este mult mai mic."La asistenta sociala stim ca de la 1 iulie a crescut punctul de pensie, iar daca ne uitam la dinamica cheltuielilor de asistenta sociala, aceasta este, de asemenea, una foarte alerta, peste 10%, in conditiile in care s-a bugetat pe tot anul 6,5% fata de anul trecut. Deci practic", a explicat Ionut Dumitru.Totodata, presedintele Consiliului Fiscal spune ca nici la bunuri si servicii si dobanzi, bugetul alocat anul acesta nu acopera sumele cheltuite."Si mai sunt si alte capitole de cheltuieli. De exemplu la bunuri si servicii este o crestere de peste 10%, pe primele luni ale anului, in conditiile in care s-a bugetat o scadere, 1 si ceva la suta pe tot anul. Intre ceea ce am bugetat si ce am executat este diferenta mare de tot. La fel, la dobanzi, cresterea este mult mai rapida decat ceea ce s-a bugetat. Ca sa rezum, cheltuielile sunt mult mai mari fata de ceea ce s-a bugetat pana in momentul de fata", a precizat Ionut Dumitru.Seful Consiliului Fiscal a subliniat ca la rectificarea bugetara trebuie rezolvata, in primul rand, problema salariilor, a pensiilor si a dobanzilor, care sunt cheltuieli obligatorii."La rectificarea bugetara, ca si ele sunt obligatorii. Prioritatea rectificarii bugetare dupa mine, asa cum arata executia de pana acum, trebuie sa fie acoperirea cheltuielilor obligatorii pana la finalul anului, ca ele nu sunt acoperite in bugetul aprobat., dar intotdeauna vor fi pentru ca sunt obligatorii si trebuie luati bani din alta parte", a explicat Ionut Dumitru.Problema este de unde vor fi luati acesti bani. Pana acum, la rectificarile bugetare anterioare, ei erau luati de la investitii, dar acum acest lucru nu va mai fi posibil. Asta pentru ca, in acest an, investitiile publice se afla la un nivel foarte scazut."Banii trebuie luati de undeva. Este problema Ministerului de Finante si a Guvernului. Anul trecut, la prima rectificare bugetara, din iulie, s-au luat 10 miliarde de lei de la investitii si s-au pus 8 miliarde si jumatate de lei salarii si pensii. Au ramas mult mai putini bani, pentru ca, doar 2,8% din PIB dupa standarde europene.Iar anul acesta, mai trebuie spus un lucru. La investitii nu numai ca sunt la un nivel foarte scazut, dar mare parte din investitiile de anul acesta sunt cheltuieli militare care deja s-au facut. In februarie, martie au fost platite niste achizitii de echipamente militare.Si nu au fost mari pentru ca am facut noi proiecte de investitii, au fost mari pentru ca s-au platit niste echipamente militare. Ceea ce mai ramane in afara echipamentelor militare este foarte putin ca sa mai poti lua de acolo bani. Dar probabil ca vor mai lua de la investitii si putinul acela care a ramas", a mai afirmat Ionut Dumitru.In ceea ce priveste partea de venituri bugetare, stam putin mai bine, afirma Ionut Dumitru, economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania si presedinte al Consiliului Fiscal.Avem o performanta mult sub asteptari si mult sub ce s-a bugetat la TVA, sau la impozitul pe profit, in schimb avem o performanta peste asteptari la impozitul pe venit si la CAS."Daca ne uitam in executia bugetara, un lucru este cert: pe partea de venituri bugetare suntem usor sub cea ce s-a bugetat ca ritm de crestere pentru intreg anul acesta, si ma refer la executia bugetara pe primele luni ale anului. La 5 luni de zile avem o executie bugetara care arata o crestere a veniturilor bugetare fata de anul trecut, in mare prte aproape de ceea ce s-a bugetat ca dinamica pentru intreg anul. Cu diferente destul de mari de la un capitol de venituri la altul.De exemplu,", a afirmat Ionut Dumitru.Potrivit acestuia, la impozitul pe venit si CAS, dinamica mai buna decat ceea ce s-a bugetat este explicata in primul rand de o dinamica mult peste asteptari sau mult peste ce a fost luat in calcul la constructia bugetara la nivelul salariilor."A crescut salariul mediu in luna mai cu 14,4%, luna trecuta cu 15 si ceva si asa mai departe. Practic, avem o dinamica foarte alerta a salariilor care aduce si venituri suplimentare la buget, la impozitul pe venit si la CAS. La constructia bugetara s-a luat in calcul o dinamica a salariilor undeva in jur de 10% pe tot anul.Deci, practic, dinamica mai rapida sau cresterea mai rapida a salariilor aduce ceva mai multi bani la buget la impozitul pe venit si CAS. In schimb la alte categorii de venituri avem o performanta mai slaba. In primul rand la TVA.", a conchis Ionut Dumitru.Asadar, desi s-au scurs doar 6 luni din acest an, Guvernul a ramas deja, pe hartie, fara bani de salarii si pensii. A recunoscut acest lucru vicepremierul Paul Stanescu, care a anuntat zilele trecute ca la finalul lunii iulie Guvernul va face o rectificare bugetara pozitiva , astfel incat "toata lumea cel putin sa aiba bani de salarii".De altfel, de luni bune exista ingrijorari ca Executivul va ramane fara bani de salarii si pensii. Insusi presedintele Klaus Iohannis a tras un semnal de alarma in acest sens, in luna mai, afirmand in cadrul unei conferinte de presa, pe fondul speculatiilor ca Guvernul vrea sa nationalizeze Pilonul II de pensii, ca toate scenariile avansate dar neasumate pot induce ideea ca nu mai sunt bani."Cred ca Guvernul si PSD trebuie sa raspunda clar la 2 intrebari. Prima intrebare e ce aveti de gand cu Pilonul II de pensii? Iar intrebarea a doua e urmatoarea: Mai aveti bani pentru pensii si salarii pana la sfarsitul anului?", intreba la acea vreme seful statului.