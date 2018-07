Guvernul face rectificare bugetara la sfarsitul lunii: Toata lumea cel putin sa aiba bani de salarii

Ziare.

"Ceea ce va asigur este ca va fi o rectificare pozitiva, la sfarsitul lunii acesteia, sa vedem, nu va pot spune mare lucru, pentru ca suntem in discutii, Ministerul Dezvoltarii cu Ministerul Finantelor, cu toate celelalte ministere implicate, sper sa gasim o formula ca toata lumea cel putin sa aiba bani de salarii", le-a spus Paul Stanescu, vineri, primarilor si viceprimarilor prezenti la intrunirea Filialei Judetene a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR), de la Slatina.Vicepremierul a amintit ca salariile au fost majorate. "Salariile, asa cum stiti, s-au marit, deja vorbim si de pensii pentru primari. L-am dat exemplu peste tot pe domnul primar Peligrad (Titi Peligrad, primarul comunei Serbanesti, din judetul Olt - n.red.), care a lucrat in primarie de la 18 ani si dupa sapte mandate de primar are pensie de 1.240 sau 1.270 lei, ceea ce e inacceptabil pentru un om care a avut o asemenea activitate.Si sunt foarte multi colegi, nu cred ca e o cheltuiala prea mare si sper sa fie toata lumea de acord si cu aceste lucruri", a afirmat Paul Stanescu, facand referire la Codul Administrativ elaborat de PSD, care intra luni la vot final in Camera Deputatilor si care prevede pensii speciale pentru alesii locali.