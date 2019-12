Guvernul isi asuma raspunderea si pe buget, dar si pe modificarile la OUG 114

Ziare.

com

"Am luat decizia de a ne angaja raspunderea pentru 3 proiecte: Legea bugetului de stat, cea a asigurarilor sociale si legea de corectare a OUG 114, care a provocat efecte devastatoare in economie.Decizia de angajare a raspunderii este o decizie responsabila si indispensabila pentru atingerea obiectivului de a reusi pana pe 31 decembrie sa oferim Romaniei un buget de stat care sa stea in picioare, sa se bazeze pe realitatile economice si sa ofere posibilitatea fiecarui roman, fiecarei firme sau autoritati locale sa stie la ce sa se astepte pentru 2020.Este dificil ca printr-o dezbatere normala in Parlament sa putem finaliza bugetul de stat si bugetul asigurarilor de stat in termenul pe care l-am stabilit", a spus Orban, la inceputul sedintei de guvern de miercuri.Premierul a subliniat ca fiecare parlamentar poate depune amendamente, precizand ca va tine cont de cele bine intentionate."Angajarea raspunderii va permite fiecarui parlamentar sa prezinte amendamente. Va trebui sa analizam cu mare atentie orice amendament care poate genera efecte favorabile, am deschiderea sa tin cont de amendamentele bine intentionate", a mai afirmat Orban. Proiectul de buget pe anul 2020 este construit pe o crestere economica de 4,1% , un deficit bugetar de 3,59% si o rata medie a inflatiei de 3,1%, potrivit Raportului privind situatia macroeconomica pe anul 2020 si proiectia acesteia pe anii 2021-2023, publicat marti dimineata pe site-ul Ministerului Finatelor Publice.Veniturile prevazute pentru 2020 sunt de 360,149 miliarde de lei, cu o pondere in PIB de 31,89%, iar cheltuielile sunt estimate la 400,694 miliarde de lei, respectiv 35,48% din PIB. Liderul USR Bucuresti, deputatul Claudiu Nasui, a criticat marti asumarea raspunderii Guvernului pe legea bugetului, afirmand ca ar lasa Parlamentul "in offside"."Noi am criticat aceasta metoda de a adopta legea bugetului, ar fi o premiera in Romania sa nu existe absolut deloc dezbateri pe legea bugetului. Este o lege foarte ampla, care chiar si atunci cand erau dezbaterile grabite si mai tinem minte acele doua-trei zile cu cate 16 ore de dezbateri in fiecare zi, macar exista ceva, macar aveai procesul acesta in care ministrii veneau in fata Comisiei, filmati de presa si vizibili de toata lumea, sa raspunda la intrebari, sa spuna ce vor face cu banii. Lucrul acesta acum nu ar mai exista. Deci nu avem cum sa sustinem lucrul acesta", a declarat Nasui.