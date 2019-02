Guvernul nu aloca in buget destui bani pentru autostrazi. Daca vedem 50 de kilometri facuti in 2019 ar trebui sa fim multumiti

Ziare.

Reprezentantii asociatiei spun ca, miercuri, la intalnirea Comitetului de Monitorizare al POIM - "un cadru oficial,", directorul general CNAIR, Narcis Neaga, a declarat "cu o seninatate dezarmanta ca in 2019 se vor finaliza inclusiv loturile 1 si 2 ale Autostrazii A10 Sebes-Turda si tronsoanele Campia Turzii-Chetani si Chetani-Iernut, parte din Autostrada A3".contrazise vehement nu doar de bunul simt, de stadiul actual al proiectelor, avansul din anii precedenti, birocratia nerezolvata sau problemele financiare si de mobilizare ale unor constructori, ci si de! Folosind rapoartele CNAIR si cifrele bugetului propus ieri, vedem ca pe Autostrada A3 Campia Turzii-Chetani-Iernut avem nevoie de 462 milioane lei (TVA inclusa) pentru a ajunge la 100% din ambele contracte. Suma alocata de guvern? Doar 164,4 milioane (35,6%) prevazute pe toata Autostrada Transilvania, intre Targu Mures si Bors (mai sunt si alte mici sectiuni care, teoretic, vor consuma bani) ", se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei.Potrivit sursei citate, "realitatea crunta din teren" arata ca segmentul din A3 dintre Campia Turzii si Chetani (Straco) a ajuns la doar 19% stadiu fizic, avansul din 2018 fiind de aproximativ 13%. Din cele 4 proiecte promise de seful CNAIR, doar tronsonul Chetani-Iernut (Astaldi) are sanse teoretice de finalizare in 2019: este acum la 58%, iar anul trecut a avut un progres consistent de 39 de procente.Similar, pe Autostrada A10 Sebes-Alba Iulia-Aiud trebuie 660 de milioane de lei (cu TVA) pentru lucrarile ramase de executat (si platit) din cele doua contracte, iar alocarea este de doar 160 milioane lei (24,2%) . Lotul 1 din A10 (Pizzarotti) este la un stadiu fizic de 61%, iar in 2018 a avut un progres de 20%. Sectorul vecin (Aktor) este la 49% si in tot anul trecut santierul "a inaintat" cu doar 5 procente, mai spun reprezentantii Asociatiei."Scenariul realist ne indica 43,28 km noi de autostrada in acest an, iar cel foarte optimist 69,18 km. Restul sunt doar promisiuni pentru naivi, dezinformari grosolane si minciuni gogonate", arata Asociatia Pro Infrastructura.