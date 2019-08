Guvernul nu are grija zilei de maine: rectifica bugetul din pix in scop electoral

Guvernul nu se preocupa de ziua de maine

Executivul nu este prea preocupat nici de investitiile in capital uman

Nici la investitiile in cercetare nu stam mai bine

Dr. Ioana Petrescu este consultant international pe probleme de administratie publica si directorul Centrului de Leadership si Inovare la SNSPA, fost ministru de finante si fost cadru didactic la Universitatea Maryland, College Park.

Acest lucru se intampla in conditiile in care deficitul dupa 6 luni este cu aproape 5 miliarde mai mare decat era in aceeasi perioada a anului trecut.Cum a reusit Teodorovici aceasta alchimie bugetara? Iata ca in buget apar 2,2 miliarde de lei in plus la venituri.De unde? Din taxe noi, precum 161 milioane prin cresterea accizei la tigari si 320 milioane de lei dintr-o acciza pe bauturile racoritoare cu continut de zahar La acestea se mai adauga din pix si 1,6 miliarde de lei, ca urmare a unor masuri asumate de ANAF, printre care si o colectare mai buna a impozitului pe profit de la banci.Daca luam in calcul faptul ca deficitul ajunsese deja la 1,94% la finalul lunii iunie si intotdeauna creste mult mai repede in a doua parte a anului, doar o minune il poate face sa ajunga la doar 2,76% la sfarsitul anului 2019, asa cum e prognozat cu ocazia rectificarii.Si daca nu e minune, e doar o inginerie matematica prin care Finantele ne mai pacalesc inca o data azi, asa cum au facut-o si cu bugetul initial, construit pe baze total nerealiste.Cresterea economica viitoare depinde de investitii, de competenta fortei de munca si de nivelul tehnologiei. Fix de acestea, Guvernul nu se ocupa. Mai exact, cheltuielile de capital (investitiile) scad cu 32 de milioane.Vor scadea si investitiile din fonduri europene. Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantarile scad cu 1,1 miliarde de lei. In acelasi timp, cheltuielile cu finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare se diminueaza cu 170 milioane de lei, iar cheltuielile cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se diminueaza si ele cu 1,8 miliarde de lei.Se taie si de la Ministerul Transporturilor 128 milioane de lei, mai exact 70 de milioane din proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile si 50 de milioane din proiecte de investitii din fonduri nerambursabile.Logica guvernantilor este simpla: trei randuri de alegeri sunt in urmatoarele 18 luni, iar probabilitatea ca in aceasta perioada sa inaugureze vreun metru de autostrada este mica, asa ca au inchis taraba cu totul.La Ministerul Educatiei au fost alocati la inceput de an 30 de miliarde de lei, adica doar 3% din PIB. Acum, la rectificare se scad 1 miliard de lei. Se taie inclusiv din programul "Merg la scoala" 440 de milioane, pe motiv ca nu a fost inca aprobata legislatia.Oare daca se poate da o ordonanta inainte de rectificare pentru a introduce noi accize, nu se poate da si hotararea de guvern necesara pentru a introduce programul "Merg la scoala"?Este foarte grav ca se taie fonduri de la educatie, pentru ca avem nevoie de investitii in capitalul uman, unde stam foarte prost. Conform studiului Bancii Mondiale publicat in toamna anului 2018, suntem pe locul 67 in lume si pe ultimul loc in UE la indexul capitalului uman.Aceste studii ne arata cat de productivi vor fi copiii care se nasc azi, atunci cand vor implini 18 ani. Ca tot era preocupat Teodorovici ca ne pleaca tinerii talentati. Nu-i nimic, nu se va mai intampla in viitor. A rezolvat problema, in lipsa unei pregatiri adaptate la cerintele pietei, tinerii nu vor mai putea pleca nicaieri.Dupa ce se alocasera initial doar 1,7 miliarde de lei in bugetul Ministerului Cercetarii, adica o gluma, acum se iau 369 de milioane de lei din aceasta suma mizera. Ca sa fie clar, alocarea la inceput de an era de 0,17% din PIB, adica mai mica decat alocarea de 0,23% din 2009, din timpul crizei.Cercetarea este esentiala pentru cresterea nivelului de inovare. Si nu pare sa ne pese ca suntem pe ultimul loc la inovare in UE, conform Global Innovation Index.Fara inovare, nu poti sa atingi un nivel al tehnologiei care sa iti permita sa cresti PIB-ul pe termen mediu si lung.Guvernul nu este preocupat de masuri cu impact pe termen mediu sau lung, ci doar de masuri pe termen scurt, pentru ca alegerile sunt, practic, maine.Deci nu veti fi surprinsi ca sunt bani berechet pentru cheltuieli electorale. Mai exact, in fondul de rezerva se mai pun 566 milioane de lei pentru a fi folositi unde e nevoie in timpul campaniei.Acum ca se apropie alegerile prezidentiale, locale si parlamentare, Guvernul isi aduce aminte de primarii pe care i-a lasat fara bani in 2018 prin reducerea impozitului pe venit si la inceputul lui 2019, prin trecerea unor cheltuieli cu asistenta sociala in sarcina autoritatilor locale.Dupa ce Guvernul le-a luat finantarea si i-a adus pe primari la mana sa, acum le asigura 1,5 miliarde de lei prin PNDL. Asa, ca sa fie multumiti inainte de alegeri si sa nu cumva sa uite cine le-a dat banii.Se dau bani si la primariile care s-au autodeclarat in faliment. Gabriela Firea mai primeste 710 milioane de lei ca sa ii gestioneze la fel de bine ca si pe restul, de 6,7 miliarde de lei din bugetul primariei.Zic americanii: "", adica "".Cam asta face si Guvernul. Actualii decidentii se gandesc ca nu prea au prea mult de stat la guvernare si dau acum o "petrecere" pe banii nostri!