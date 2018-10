Guvernul se pregateste de concedieri masive in aparatul bugetar: Unul munceste si trei pe langa el stau

Ziare.

Eugen Teodorovici afirma, de asemenea, ca in sistemul public exista foarte multe companii a caror prezenta nu se justifica si anunta ca va avea "discutii bilaterale" cu fiecare minister pe temasi a cresterii veniturilor.Intrebat marti, la TVR, daca ia in calcul o, Teodorovici a raspuns: "Obligatoriu"."Cred ca e de bun simt sa te gandesti (la o reforma a aparatului bugetar - n.r.) pentru ca ne dorim cu totii o administratie si centrala, si locala eficienta. Asta inseamna sa ai, exact cat trebuie, mai bine platiti sunt deja, legea exista si, ca sa fie mai eficienti, repet, cat trebuie.", a afirmat Eugen Teodorovici.In acest context, ministrul Finantelor a precizat ca se va discuta despre reducerea cheltuielilor si cresterea veniturilor cu fiecare minister si ca Ministerul de Finante are o, printre acestea numarandu-se Transporturile, Sanatatea, Economia si Energia."Transporturi, Sanatate, sanatate ma refer la casa in special (Casa de Asigurari de Sanatate - n.r.) si alte ministere, care au si foarte multe companii in subordine: Economia, Energia, sa spunem. Sunt multe,pe care daca le luam la mana si discutam despre fiecare in parte,ei astazi in Romania, o sa vedeti ca nu gasim niciun argument pro, ci doar impotriva. Din pacate, ani de zile s-au incarcat aceste structuri si cred ca", a declarat Teodorovici.El a aratat ca se va face o evaluare a fiecarui minister si a structurilor subordonate acestora si vor avea loc "discutii bilaterale" care vor viza reducerea cheltuielilor in sistemul public.