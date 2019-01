Guvernul trimite abia sambata bugetul in Parlament, iar votul final va fi pe 9 februarie - surse

Ziare.

com

Agentia de presa Mediafax a intrat in posesia draftului de program de dezbatere si adoptare a Proiectului Legii bugetului de stat si a Proiectului Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019."Sambata, 2.02.2019 Guvernul transmite Parlamentului Proiectul Legii bugetului de stat si Proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019Sambata, 2.02.2019, ora 16:00 Sedinta Birourilor permanente reunite pentru stabilirea programului de dezbatere si adoptare a bugetelor, cu consultarea liderilor grupurilor parlamentareDistribuirea Proiectului Legii bugetului de stat si a Proiectului Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 catre parlamentari si comisiiSambata, 2.02.2019, ora 16:00- pana Luni, 4.02.2019, ora 12:00 Depunerea amendamentelor de catre grupuri parlamentare, deputati si senatoriLuni, 4.02.2019, intre orele 12:00 - 16:00 Centralizarea si gruparea amendamentelor la comisii pe ordonatori principali de credite, la comisiiLuni, 4.02.2019, de la ora 16:00 - pana Marti, 5.02.2019, ora 10:00 Sedinte comune ale comisiilor de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului pentru examinarea, avizarea si depunerea avizelor la Comisiile pentru buget, finante si banciLuni, 4.02.2019, de la ora 16:00 - pana Marti, 5.02.2019, ora 10:00 Dezbateri generale in cadrul Comisiilor pentru buget, finante si banciMarti, 5.02.2019 ora 10:00 - Miercuri, 6.02.2019 ora 12:00 Dezbateri in cadrul Comisiilor pentru buget, finante si banci cu ordonatorii principali de credite si elaborarea rapoartelor asupra Proiectului Legii bugetului de stat si a Proiectului Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019Miercuri, 6.02.2019 ora 13:00 Depunerea rapoartelor Comisiilor pentru buget, finante si banci cu privire la Proiectul Legii bugetului de stat si la Proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019Miercuri, 6.02.2019 ora 13:00 Sedinta Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului pentru stabilirea timpilor de dezbatere in plenMiercuri, 6.02.2019 ora 14:00 - pana la finalizareSedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru dezbaterea si adoptarea Proiectului Legii bugetului de stat si a Proiectului Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019- dezbateri generale- dezbateri pe anexeSambata, 9.02.2019, ora 12:00 Vot final".